Nacho Abad: "Es una puñetera vergüenza que las compañías aéreas estén duplicando y cuadruplicando los precios de los viajes de Madrid a Andalucía para hacer caja"

Ramón Espinar reacciona a las declaraciones de Feijóo en Adamuz: "No es el protagonista de todas las pelis"

Compartir







Nacho Abad no ha podido evitar reaccionar a una información de la que se hacía eco hace unas horas en sus redes sociales Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos y colaborador habitual de ‘En boca de todos'.

En su publicación, el del partido morado declaraba: “Es una auténtica vergüenza como las aerolíneas y las empresas de alquiler de coches están disparando los precios en los trayectos afectados por la tragedia. Son sanguijuelas. El Gobierno debería intervenir e impedir tamaña tropelía”, eran sus palabras.

Por su parte, Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida, también defendía el mismo discurso: “Observamos con mucha indignación como aerolíneas y empresas de alquiler de vehículos están aprovechando el cierre de la línea ferroviaria entre Andalucía y Madrid para disparar los precios de forma injustificada”.

Y añadía: “En una situación de emergencia no se puede especular con un derecho básico como la movilidad. Aprovechar el dolor ajeno no puede convertirse en un modelo de negocio. Las instituciones públicas deben actuar con firmeza”. Unas palabras a las que se ha sumado Nacho Abad.

El presentador de ‘En boca de todos’ ha declarado: “Estoy completamente de acuerdo y es que me ha tocado carne, me ha tocado lo personal. Es una puñetera vergüenza que las compañías aéreas estén duplicando y cuadruplicando los precios de los viajes de Madrid a Andalucía para hacer caja, aprovechándose de la tragedia”.