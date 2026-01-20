Nacho Abad: "En esta nueva política 4.0. lo importante no parece conocer la verdad, sino ganar el relato"

Nacho Abad ha comenzado ‘En boca de todos’ este martes hablando de la tragedia que sigue copando todos los titulares en España: la del descarrilamiento de un tren Iryo en la localidad de Adamuz, en Córdoba. Un accidente que se ha cobrado ya 41 vidas y del que aún se desconocen las causas.

El presentador del programa de Cuatro ha arrancado precisamente hablando de eso, del tiempo que queda para resolver las incógnitas: “Dicen que vamos a tardar meses en saber la verdad de ese descarrilamiento”, decía. Una frase con la que daba pie a una reflexión sobre la manera de actuar de los políticos actuales.

“En esta nueva política 4.0. lo importante no parece conocer la verdad, sino ganar el relato. Generar un titular que cale en la población, un titular que ancle en el ideario de la opinión pública”, aseguraba el conductor de ‘En boca de todos’, antes de hablar directamente de Óscar Puente, actual ministro de Transportes.

Para hablar de él, Nacho Abad se ha remontado a unas declaraciones que dio en 2024, cuando se producían a diario retrasos en la llegada de los trenes en España. Fue en esa fecha cuando aseguró que el ferrocarril vivía “el mejor momento de su historia”: “Intentó ganar el relato, aunque la percepción general desde entonces es que se han descuidado las conexiones a través de las vías férreas”.

Volviendo a 2026, el presentador apuntaba: “Puente sugiere que la culpa es del Iryo (..) Parece que quiere volver a ganar el relato, señalando hacia un lado porque sabe que queda un año para investigar las causas y que, ahí, se van diluyendo las responsabilidades”, decía, para cerrar su editorial.