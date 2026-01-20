Ramón Espinar: "Quien pretenda sacar tajada política de esta historia es un miserable"

Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, acudía el pasado lunes a Adamuz y desde allí aseguró que toda la información de la tragedia ferroviaria la había recibido a través de la Junta de Andalucía y de los medios de comunicación: “El Gobierno no nos ha dado ninguna información”, declaró, señalando al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sobre esta actitud del que encabeza el Partido Popular ha querido hablar Ramón Espinar, colaborador de ‘En boca de todos’, que ha querido pedir que no se politice un suceso de esta envergadura: “¿Tiene él alguna competencia de gestión en alguna materia que pueda resolverle algún problema a los ciudadanos? No, ¿verdad?”, empezaba diciendo.

“Las comunicaciones y los esfuerzos en este momento están para coordinar a los que tienen competencias de gestión para resolver problemas a los ciudadanos”, añadía. “Hay muchas personas trabajando sobre el terreno para salvar vidas y es un esfuerzo de comunidad para que todos juntos salgamos de esto”, apuntaba.

Sin dirigirse directamente a nadie, Ramón Espinar ha declarado: “Quien lo que pretenda en esta historia sea sacar tajada política y convertirlo en una pieza más de una partida de Risk que se juega en Madrid, en lugar de un sentimiento de comunidad en el que jugamos todos juntos con las víctimas, está siendo un miserable”, añadía.

“No sé si es la posición de Feijóo. Yo le oí ayer quejarse de que no tenía información. Me parece que tampoco es muy grave, en términos morales, que se queje de que no tiene información. Pero sí que le diría que alguna vez se haga cargo de que no es el protagonista de todas las pelis”, decía el colaborador, para rematar su discurso.