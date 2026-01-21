Estas son las primeras teorías de lo que pudo pasar en el accidente de Adamuz

A la hora de investigar los accidentes de trenes los especialistas de la Guardia Civil siguen un protocolo determinado.

Siete investigaciones por accidentes de tren en curso: los descarrilamientos aumentan

A la hora de investigar los accidentes de trenes los especialistas de la Guardia Civil siguen un protocolo determinado. Son varios puntos los que siguen en estos trabajos de investigación. Se analiza la infraestructura, revisan el estado de las vías, los desvíos y señalización en el punto del impacto. El volcado de la "Caja Negra" donde se registra la velocidad, el frenado y otras señales de anomalia. Se inspeccionan los ejes (bogies) y las ruedas del tren. Se entrevista a los testigos, maquinista, controladores y pasajeros. Con todo eso, se hace una reconstrucción virtual del accidente, con fotos, drones, y un simulador de la conducción para comprobar las hipótesis.

Los investigadores siguen en este momento sobre el terreno. Y lo que se sabe hoy es que todas las ruedas de los vagones del Iryo, desde el primero hasta el quinto, tienen marcas del tamano de una moneda de 50 céntimos. El propio ministro Óscar Puente, lo ha confirmado. Incluso trenes que pasaron previamente por esa misma zona las tienen. Los técnicos cotejan ahora las muescas de las ruedas con el impacto sobre el carril y están viendo que son coincidentes, según el diario El Mundo.

La cuestión ahora es saber por qué se han producido esas marcas. Si había algo sobre las vías, si era la propia vía que estaba empezando a romperse. En este momento aún es pronto para establecer una conclusión.

Una de las hipótesis que manejan los técnicos es que a medida que el tren iba pasando sus ruedas sobre una soldadura defectuosa, se iba ensanchando el problema hasta que finalmente el carril se rompió por completo provocando el descarrilamiento del coche 6.

Según los supervivientes, en los momentos previos al descarrilamioento, el tren comenzó a vibrar con fuerza. El bogie 6 salió despedido a más de 100 metros. De ahí que algunos piensen que el tren pudo arrastrar un objeto extraño que terminó haciendo palanca, como expresa el diario ABC.

Cuando el tren se detiene, el impacto ya se ha producido. Sabemos que el tiempo que pasa son 9 segundos.

La vía se ha sometido a todas las pruebas de fiabilidad. Ahora será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios la que determine en su informe las causas del accidente.