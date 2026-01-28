Los ríos en alerta por desbordamiento por la borrasca Kristin

Beatriz Benayas 28 ENE 2026 - 20:32h.

El colapso en Madrid por la borrasca Kristin, en primera persona

Hemos revisado la situación en todas las cuencas hidrográficas y ahora mismo hay alertas activadas en cinco de ellas. Las de la costa andaluza, el Guadalquivir, el Tajo, el Duero y el Miño. En todas ellas, hay avisos rojos por riesgo de desbordamiento.

Andalucía tiene el mayor número de alertas. Las rojas se concentran en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén. Hoy, el caudal del río Guadiaro cerca de Jimena de la Frontera en Cádiz ha ido rebasando todos los niveles de alerta hasta superar incluso el rojo con 5 metros medio de agua. Lo mismo que en Lora del Río, en Sevilla.

El río Corbones, afluente del Guadalquivir, también supera ese nivel de alerta máxima con más de cinco metros.

Si saltamos más al norte, los avisos en la cuenca del Tajo destacan las alertas rojas en Cáceres. Así está el caudal del Jerte que ha subido de los tres metros y ya rebasa el nivel de seguridad.