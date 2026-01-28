La borrasca Kristin sorprende a España con su chorro de aguijón destructivo

La borrasca Kristin trae una ciclogénesis explosiva y un chorro de aguijón destructivo que sorprende a España

Esta semana nos esperan grandes olas, viento, nieve y lluvias intensas.

Compartir







Kristin ha sorprendido hoy a España con vientos huracanados de más de 140 km/h y nieve. La borrasca ha llegado con una ciclogénesis explosiva y algo aún menos común un chorro de aguijón o sting jet. El chorro de aguijón es un fenómeno atmosférico muy localizado pero potencialmente devastador. Como explica Rosemary Walker es un fenómeno poco habitual y se produce pòrque el chorro polar está cruzando nuestra latitud y eso se traduce en un viento huracanado de más de 120 km/h en zonas del este peninsular y más de 70 en capitales de provincia en el centro y el norte del país. Y se va a seguir acumulando nieve en nuestro país. En el sistema central podemos ver acumulaciones de más de 15 centímetros en 24 horas y superando los 40 en la mitad norte del país. También traerá lluvias intensas en Andalucía de hasta 150 litros por metro cuadrado, lo que se puede calificar de lluvias torrenciales, tambiñen en Castilla la Manca y Galicia.

Pero volvamos al fenómeno que ha sorprendido hoy a todos. El chorro de aguijón. Este tipo de chorros fue identificado formalmente en 2004 por Keith Browning, de la Universidad de Reading, a raíz del análisis de la gran tormenta europea de 1987. Es una estrecha franja de vientos muy intensos en niveles bajos. Estos vientos descienden desde capas medias de la atmósfera, se enfrían y se vuelven más densos y secos, acelerándose de forma súbita al alcanzar la superficie. Cuando esto ocurre, pueden registrarse rachas excepcionales, que superan con facilidad los 120 km/h y que, en casos extremos, pueden acercarse o incluso superar los 190 km/h.

PUEDE INTERESARTE Conducir un coche eléctrico en plena ola de frío: claves para no quedarse tirado en la nieve

El nombre de chorro de aguijón proviene de la característica forma en gancho o cola de escorpión que adoptan las nubes asociadas a este fenómeno. Aunque los sting jets son relativamente comunes en borrascas del Atlántico Norte, solo en raras ocasiones afectan directamente a zonas habitadas, lo que incrementa notablemente su impacto cuando lo hacen.

Lo que nos espera esta semana: miércoles y jueves, olas, viento, nieve y lluvias intensas

La borrasca Kristin dejará este miércoles y jueves nieve desde 600 metros en el centro peninsular, lluvias intensas en el sur de Andalucía, rachas de viento que pueden llegar a ser huracanadas y olas de más de ocho metros en Galicia, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

PUEDE INTERESARTE Multas de invierno: los errores más comunes que debes evitar

El portavoz de AEMET ha avisado que este miércoles España está bajo la influencia de la borrasca Kristin, "pequeña pero muy profunda". Según ha explicado, Kristin atravesará la Península de oeste a este rápidamente, dando lugar a rachas de viento muy fuertes en amplias zonas de la Península que podrían llegar a ser incluso huracanadas en algunos puntos. "Pueden caer objetos de zonas elevadas, así como ramas o árboles", ha advertido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Con la presencia de aire frío, nevará en cotas bajas del norte y centro de la Península a partir de unos 600 a 800 m, aunque la cota irá subiendo por la tarde. Sin embargo, la mezcla entre el viento y la nieve puede dar lugar a ventiscas que reduzcan la visibilidad, dificultando el tráfico. "Es importante consultar el estado de las carreteras", ha recalcado.

Por lo demás, las lluvias en el sur de Andalucía serán localmente fuertes y persistentes. Asimismo, habrá temporal marítimo muy importante, con olas de más de ocho metros en Galicia y de más de seis metros en buena parte del Mediterráneo, desde la Comunidad Valenciana hasta las costas prácticamente del Estrecho. En el entorno del Golfo de Cádiz también habrá un oleaje importante. Todo esto sucederá con temperaturas más bajas en el norte peninsular.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El jueves Kristin se aleja pero las borrascas atlánticas traerán lluvias

La borrasca Kristin se alejará el jueves, aunque Del Campo ha puntualizado que España seguirá bajo la influencia de borrascas atlánticas. De este modo, ésta volverá a ser una jornada lluviosa en la mayor parte del territorio, algo menos en Cataluña y en el sureste peninsular. De manera paralela, también lloverá en Baleares, sobre todo en Ibiza y Formentera.

Por zonas, las precipitaciones más abundantes se darán en el sur de Galicia y en zonas montaña de Andalucía, donde podrán ser fuertes y persistentes. De acuerdo con el pronóstico, las lluvias en el Cantábrico también podrán ser fuertes e ir acompañadas en algunos casos de tormenta y granizo. La cota de nieve, eso sí, subirá por encima de los 1.500 m salvo en el noroeste del territorio, donde quedará en torno a unos 1.300 m.

A su vez, los vientos serán intensos en zonas del norte, este y sur de la Península y en áreas de montaña del resto del país. Un día más, habrá temporal marítimo importante en Galicia y en las costas del sur del Mediterráneo. Aún así, las temperaturas subirán notablemente y Bilbao podría rondar los 20ºC mientras que Murcia podría superar incluso los 25ºC.

El viernes será un día de tregua en el sur peninsular

El viernes será un día de relativa tregua en el sur peninsular, donde las lluvias serán más débiles y dispersas. El portavoz de AEMET ha especificado que, a pesar de ello, continuará lloviento en el centro y norte peninsular, especialmente en Galicia y zonas próximas. Además, se registrarán nevadas a partir de unos 1.000 a 1.200 m.

En este marco, seguirán las rachas de viento intensas en los tercios norte y este de la Península. Si bien las temperaturas serán algo más bajas, los valores serán relativamente suaves y en puntos del sur del área mediterránea se superarán los 20 a 22ºC. Así, las heladas quedarán acotadas a zonas de montaña.

El sábado seguirá la lluvia en el norte y oeste peninsular

De cara al fin de semana, Del Campo ha avanzado que el país seguirá bajo la influencia de nuevas borrascas atlánticas. Por días, el sábado lloverá sobre todo en los tercios norte y oeste de la Península, aunque no se descarta alguna lluvia débil en otras zonas del territorio peninsular salvo en el área mediterránea. Además, nevará a partir de unos 700 a 1.000 m en el Cantábrico y Pirineos, con rachas de viento muy fuertes en zonas del norte, este de la Península y de Baleares y temperaturas un poco más bajas.

El domingo habrá fuertes lluvias en Galicia y Sistema Central

El domingo llegará un nuevo frente más activo, con vientos húmedos y templados que darán lugar a lluvias abundantes en el oeste peninsular, especialmente en Galicia y en torno al Sistema Central. A lo largo de esta jornada la cota de nieve estará muy alta ya que las temperaturas subirán. De hecho, se superarán los 20ºC en el sur del área mediterránea y el Valle del Guadalquivir.

Por último, en lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha explicado que predominarán los intervalos nubosos en el archipiélago durante el eesto de la semana, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve, donde podría caer alguna lluvia débil. En el sur los cielos estarán más despejados y en líneas generales los vientos serán flojos o moderados, con alguna racha fuerte y temperaturas más altas. En este sentido, las mínimas llegarán a los 16 a 18ºC y las máximas a los 21 a 23ºC en zonas costeras.