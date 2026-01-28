Kristin trae vientos huracanados: las imágenes más sorprendentes

La borrasca Kristin provoca vehículos atrapados, autovías cortadas, trenes suspendidos, demoras en los vuelos y clases canceladas.,

La borrasca Kristin sorprende a España con su chorro de aguijón destructivo

Vehículos atrapados, autovías cortadas, trenes suspendidos, demoras en los vuelos y clases canceladas, además de la interrupción del suministro eléctrico en Andalucía es el balance de los primeros coletazos de la borrasca Kristin en media España que ha obligado a desembalsar agua en pantanos. La nieve y el viento están siendo hasta el momento los mayores problemas especialmente para el tráfico por carretera, aunque la lluvia ha provocado ya inundaciones.

Una mujer ha resultado herida en Sevilla debido a la caída de un árbol en las inmediaciones del Hospital del Virgen del Rocío y las fuertes rachas de viento, que en Cáceres han llegado a 150 Km/h en la localidad de Brozas, han provocado el vuelco de dos camiones de gran tonelaje en la A-66 a la altura de Cañaveral. Asimismo, las intensas lluvias han ocasionado el desplome de dos viviendas en Puertollano (Ciudad Real) y cortes de suministro eléctrico que afectan a 170.000 personas en Andalucía.

El viento, pues, es lo que preocupa en el sur del país. Casi todas las provincias andaluzas está bajo aviso por fuertes rachas de viento. Volando ha salido el tejado de la iglesia de Virgen del Camino en Córdoba. A su lado hay un colegio. Los niños acababan de entrar a clase y afortunadamente no hay que lamentar daños personales. En Jaén, el aire huracanado desplazaba los cubos de basura. A esta hora se mantiene el aviso rojo en el valle de Almanzora y los Velez, en Almería, por rachas de más de 130km/h.

En Jaén se han visto escaparates hechos añicos dejando la tienda completamente destapada. En Cádiz, misma situación, estos camiones volcaban en plena carretera quedando destrozados junto al quitamiedos. El viento se ha convertido en una de las grandes problemáticas de la borrasca Kristin, dejando a su paso destrozos en Sevilla.

La actividad escolar se ha resentido en muchas provincias. Así, en Andalucía 77 municipios de Málaga, Almería y Cádiz cancelaron la actividad para este miércoles, y en otras provincias los centros escolares no puedieron desarrollar su actividad al tener que suspenderse el transporte como ha ocurrido en Zamora donde se suspendieron las rutas de Camarzana de Tera, Fuentesaúco, Ferreras de Arriba, Fermoselle, Alcañices, Bermillo y Morales de Toro y otras más próximas a la capital como Villaralbo y Moraleja del Vino. En Ávila también se han suspendido numerosas rutas escolares.

En Castilla-La Mancha un total de 58 rutas escolares --41 en Guadalajara, tres en Albacete y 14 en Cuenca-- con 1.100 alumnos han resultado afectadas. En la provincia de Guadalajara la nieve ha afectado a 41 rutas, con unos 860 alumnos; en Cuenca han sido 14 y en la provincia de Albacete tres.

El Ayuntamiento de Elche ha acordado también suspender la actividad en tres centros educativos ante la alerta naranja por viento .

En cuanto a la actividad universitaria, la Universidad de Jaén ha cancelado toda la actividad presencial. En Madrid, la Universidad Autónoma ha suspendido todas las actividades lectivas, mientras que el campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III (UC3M) ha cancelado las clases de la mañana.

Extremadura también preocupa especialmente, los cacereños han amanecido con la alarma del móvil sin parar de sonar, una alerta que deja por los suelos bandas publicitarias.

La estación de esquí de Sierra Nevada ha cerrado por tercer día consecutivo y el puerto de Algeciras (Cádiz) mantiene cerrado el acceso a camiones y canceladas sus salidas desde Tarifa a consecuencia del temporal en el Estrecho, al igual que el de Algeciras. También en Cádiz, se han desalojado 250 personas en el municipio de Guadarranque de forma preventiva debido a la previsión de lluvias intensas hasta las 15 horas de este miércoles.

Las intensas precipitaciones en el Poniente de Almería han dado lugar a la anegación de cultivos en invernaderos, sobre todo, en el núcleo ejidense de Las Norias de Daza y en la localidad de La Mojonera.

Las presas de Jerte, Borbollón y Rivera de Gata están registrando desembalses significativos tras las últimas lluvias de estos pasados días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica y se ha autorizado el desalojo de Casas Aisladas de Valdebótoa y Gévora, donde esta tarde se puede registrar "una punta muy importante" de precipitaciones.

En un día en el prácticamente todo el país está en alerta por fenómenos meteorológicos.