¿Qué es el forfait dinámico y cuáles son sus ventajas?

En el mundo del esquí, el término forfait se refiere al pase que permite acceder a las pistas y utilizar los remontes de una estación de esquí durante un tiempo determinado (un día, varios días o toda la temporada). Sin este abono no se puede esquiar legalmente en las pistas gestionadas por la estación.

Sin embargo, en los últimos años ha surgido una variante en la forma de establecer el precio de estos pasaportes de acceso: el llamado forfait dinámico. Esta modalidad, inspirada en modelos de dynamic pricing que se usan en sectores como la aviación o la hotelería, está empezando a implantarse en algunas estaciones de esquí tanto en Europa como en otros continentes.

El forfait dinámico es un pase de esquí cuyo precio no es fijo, sino que varía en función de la demanda, del momento de la compra y, en algunos casos, de otros factores como el clima o la ocupación de la estación. Esta forma de tarificación responde a la lógica de precios dinámicos (“dynamic pricing”), donde los costes se ajustan casi en tiempo real para optimizar la venta y el equilibrio entre oferta y demanda.

A diferencia de los forfaits tradicionales, que tienen un precio establecido al inicio de la temporada, los forfaits dinámicos pueden costar más en días de alta demanda (por ejemplo, fines de semana o festivos) y ser más baratos en días de menor ocupación o si se compran con antelación.

Cómo funciona el modelo dinámico

El mecanismo de precios dinámicos toma en cuenta varios elementos:

D emanda del día o periodo : Cuando un día concreto está muy solicitado, el precio tiende a subir.

: Cuando un día concreto está muy solicitado, el precio tiende a subir. Antelación de la compra : Comprar el forfait con bastante antelación suele dar acceso a precios más bajos.

: Comprar el forfait con bastante antelación suele dar acceso a precios más bajos. Ocupación de pistas y condiciones meteorológicas: Algunas estaciones ajustan precios según la ocupación proyectada o incluso el pronóstico del tiempo, haciendo más económico esquiar en días poco concurridos o con previsión de mal tiempo.

Estos ajustes hacen que el coste de un mismo pase pueda variar notablemente según la fecha y el momento de compra.

Ventajas del forfait dinámico

1. Posibilidad de pagar menos si planificas bien: Uno de los principales atractivos del forfait dinámico es que premia al comprador que planifica con anticipación, permitiéndole acceder a tarifas reducidas. Cuanto más pronto se reserve un pase para días específicos, especialmente en días de temporada baja o entre semana, más económico puede resultar.

2. Mejora de la experiencia para todos: Al ajustar los precios según la demanda, las estaciones pueden desincentivar los días extremadamente concurridos y, por el contrario, atraer a más esquiadores en días con menor afluencia. Esto puede tener beneficios indirectos como menos colas y más espacio en las pistas, lo que mejora la experiencia general del visitante.

3. Ahorro en días menos populares: Si eliges esquiar en días con baja ocupación, por ejemplo, días laborables fuera de periodos festivos o temporadas altas, los precios pueden ser considerablemente más bajos que con un sistema de tarifa plana, incentivando así el uso de las instalaciones en momentos de menor presión.

Dónde y cómo se está aplicando

Aunque inicialmente fue un modelo adoptado en Estados Unidos, siendo pionero en algunas estaciones del país, este tipo de tarificación ha empezado a llegar a Europa. Estaciones en Suiza como Saas-Fee y otras como Grandvalira en Andorra han experimentado con precios dinámicos en sus forfaits para adaptarse mejor a la demanda de los esquiadores.

En algunos casos, aunque no todos los resorts aplican la tarificación completamente dinámica, han empezado a ofrecer descuentos por compra anticipada o precios según temporadas concretas, que son formas híbridas de aplicar este concepto.

¿Por qué los resorts adoptan este sistema?

Para las estaciones de esquí, el forfait dinámico no solo es una herramienta para maximizar ingresos ajustando precios en función de cuánto está dispuesto a pagar el mercado, sino que también es una forma de distribuir mejor la afluencia de esquiadores a lo largo de la temporada, reduciendo picos de saturación y promoviendo un uso más eficiente de sus infraestructuras.

Además, este sistema puede estimular la venta anticipada de pases y mejorar las previsiones de ocupación, lo que facilita la gestión operativa de la estación durante toda la temporada.

El forfait dinámico es una evolución moderna del tradicional pase de esquí que ajusta su precio en función de la demanda, la anticipación en la compra y otros factores como la ocupación o el clima. Esta modalidad ofrece ventajas claras para quienes planifican con tiempo y desean optimizar el coste de su experiencia en la nieve, al mismo tiempo que permite a las estaciones gestionar mejor sus recursos y el flujo de esquiadores.