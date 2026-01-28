El colapso en Madrid por la borrasca Kristin, en primera persona

Sandra Mir 28 ENE 2026 - 16:43h.

Los vecinos de la sierra de Madrid han sido los primeros afectados por el colapso de las carreteras.

El teletrabajo se ha convertido en la única opción para vecinos que no han podido mover sus coches.

Los vecinos de la sierra de Madrid han sido los primeros afectados por el colapso de las carreteras. Nuestra compañera Sandra Mir es una de ellas. No ha podido llegar a la tele, pero nos ha dejado su testimonio.

Viendo cómo están las carreteras no hemos salido por precaucación, pero así estaba Manzanares del Real. Las clases en Soto del Real suspendidas. Como un municipio de la Sierra de cuestas empinadas, conducir es misión imposible. La nieve se hiela.

Las cuestas son muy peligrosas si no han pasado los quitanieves. El trineo tampoco ha faltado para los más pequeños sin colegio. El teletrabajo se convierte en obligado. Ni los profesores, ni los alumnos van a clase. Un día complicado en la Comunidad de Madrid. Imposible coger el coche, imposible avanzar. Lo mejor, hoy, quedarse en casa. Y teletrabajar, aunque sea micro en mano para hacer un reportaje a pie de calle y a pie de casa.