08 SEP 2025

Hablamos con los vecinos del joven que se precipitaba desde un 3º piso tras presuntamente asesinar a su madre de 61 años en Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra

Un barrio de Villagarcía de Arousa se ha despertado con un terrible suceso. Al parecer, un joven de 22 años se ha precipitado desde un tercer piso después de presuntamente acabar con la vida de su madre, de 61 años. El chico se encuentra ingresado en el hospital de Vigo muy grave con numerosos politraumatismos. 'En boca de todos' se ha desplazado hasta el domicilio de los hechos para recoger reveladores testimonios de los vecinos de la zona.

Todo ocurría en el domicilio de la víctima, después de que presuntamente acabara con la vida de su madre y no coger el teléfono a su tía que lo estaba llamando, el joven decidía tirarse por la ventana de un tercer piso y terminaba gravemente herido.

Jordi Julià, el reportero que se ha desplazado hasta la zona, desvelaba que la víctima había sufrido hace un tiempo un aneurisma y se suponía que su hijo se encargaba de sus cuidados. También recogía el sorprendente testimonio de varios vecinos: "Era una familia muy querida, estamos en shock".

Además, el equipo de 'En boca de todos' conseguía contactar con Lina, amiga de la víctima, que nos comentaba cómo era el hijo de Lina: "Era una persona muy callada, ni saludaba ni contestaba, siempre era muy serio".

Respecto a la relación entre madre e hijo, confesaba que no la conocía muy a fondo porque nunca coincidió con ellos juntos, pero si añadía que había escuchado algunas discusiones entre ellos: "Desde el tendedero si alguna vez pude oír gritos entre ellos, como discusiones, sobre todo se escuchaban voces de Lina".

El complicado estado de salud del presunto autor

El joven de 22 años tras supuestamente haber asesinado a su madre y lanzarse desde un tercer piso, era socorrido por los servicios de emergencia y trasladado al hospital de Vigo. Está muy grave y tiene numerosos politraumatismos provocados por la caída.