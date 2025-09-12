Miguel Barroso 12 SEP 2025 - 13:34h.

Las inmediaciones de un centro comercial de Murcia, han sido tomadas por violentos 'gorrillas' que se pelean, increpan a la gente que pasa e incluso se pasean desnudos. Un comerciante que vio como uno de estos aparcacoches estaba molestando e insultando a una mujer ha recibido una paliza por parte de uno de ellos, hemos hablado con él.

Tatiana Márquez, reportera del programa, que se desplazaba hasta este aparcamiento a primera hora ha podido comprobar de primera mano la violenta actitud de estos 'gorrillas': "Hemos intentado hablar con uno de ellos y nos ha amenazado", indicaba.

Así son los detalles de la agresión

Andrés, la persona agredida por defender a una chica, relataba así cómo fue su encontronazo con el atacante: "Estaba diciendo p*** a la chica y yo le llamo la atención y empieza a empujarme. Me caigo al suelo y comienza a darme patadas en la cabeza y en todo el cuerpo. Yo pensaba que me iba a matar. Tengo roto el hombro y estoy lleno de magulladuras".

Así mismo, la víctima aseguraba, que tiene miedo de volver a pasar por la zona por donde suele estar su agresor ya sigue por las calles y se lo puede encontrar en cualquier momento: "No lo puedo entender. El mismo día que yo lo denuncié podían haberlo detenido, pero dicen que con la foto que yo les he facilitado, no lo pueden localizar ", apuntaba.

Junto a esta víctima de un 'gorrilla' violento, hablamos también con dos vecinos de la zona que denunciaron ya hace unos meses la complicada situación por la que vivían. Máximo, este vecino, asegura que desde el año pasado ha notado algo de mejoría por la presencia policial en la zona: "Hemos comprobado que no están si hay agentes".