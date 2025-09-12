Un hombre apuñala a su expareja y, después, se da a la fuga en Cantanilla (Sevilla)

Un vecino salva la vida a una mujer que estaba siendo atacada con un machete por su propio marido en Valencia: "Yo vi cómo intentaba acuchillarla"

Compartir







Alarma en el pueblo sevillano de Cantillana. La Guardia Civil busca a contrarreloj a un agresor machista por apuñalar a su expareja y, acto seguido, haberse dado a la fuga. Lo hizo en la calle y a plena luz del día y tanto la víctima como sus vecinos temen que el agresor regrese "a terminar lo que empezó". Un equipo de 'En boca de todos' se traslada hasta la localidad para hablar con Asunción, testigo de lo sucedido. Nos cuenta qué fue lo ocurrió y el temor que hay en el pueblo tras el suceso.

Los hechos tuvieron lugar el jueves a las siete de la tarde y los vecinos tuvieron que intervenir para salvar a la mujer agredida porque "este individuo iba directamente a matarla", cuentan. La expareja mantuvo una discusión que terminó con el individuo, que se había saltado la orden de alejamiento que tenía impuesta por un juez, agrediendo a su exnovia con un cuchillo en el cuello. Sin rastro del agresor, la Guardia Civil ha montado un amplio operativo para dar con él y proteger a la víctima.

El testimonio de Asunción, testigo de la agresión machista de Cantanilla

Cuenta Asunción que, a esa hora, no había mucha gente por la calle debido al calor (a pesar de que el pueblo se encuentra en fiestas). De pronto, escuchó unos gritos que la alertaron y que provenían de una cafetería: "Por lo visto esta chica estaba tomando el café con su amiga. Al oír los gritos miré para atrás. Ella venía corriendo, corriendo, pero más corría él con la navaja, pero alguien salió de un coche y le echó mano al jersey por detrás".

Esos pocos segundos en los que el agresor fue retenido, fueron suficientes para que la víctima pudiera encerrarse en una casa que estaba abierta: "Yo creo que eso fue lo que le salvó la vida", detalla la testigo. Después, ella se encargó de alejar a sus nietos del lugar y cuenta que su hija, una amiga y otros vecinos, atendieron a la víctima taponándole la herida del cuello hasta que llegaron los servicios sanitarios.

Cuando ella se encerró, él "salió corriendo, disparado" y hay quien llegó a verle huir mientras corría porque, además, comenzaron a salir vecinos a la calle para socorrer a la mujer. Cuenta Asunción, además, que tanto la víctima como el agresor iban manchados de sangre y que ella gritaba "socorro, que me mata" para alertar a los vecinos de lo que estaba sucediendo.