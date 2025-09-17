Miguel Barroso 17 SEP 2025 - 11:33h.

¡Narcos por error!: la policía entra de manera violenta en una vivienda de Lucena, Córdoba, creyendo que era la casa de un narcotraficante y la deja "patas arriba"

Nacho Abad estalla contra el influencer Borja Escalona en directo: "No me vaciles, yo no rompo narices ni soy un caradura con antecedentes"

Compartir







David y Mari Carmen son un matrimonio que se han llevado el susto de su vida tras ser confundidos con narcotraficantes. La policía entró de manera violenta en su casa de Lucena, en Córdoba, provocando grandes destrozos. Además, el hijo de este matrimonio de tan solo 4 años, presenció todo el operativo policial. Un equipo del programa se ha desplazado hasta la localidad para comprobar el estado en el que ha quedado la vivienda tras el registro y hemos hablado con los afectados.

Todo ocurría mientras este matrimonio se encontraba en el interior del domicilio junto a su hijo, la policía entra por la fuerza en la vivienda, revientan la puerta y comienzan a buscar droga por toda la casa. Los agentes desordenan toda la casa y destrozan algunos falsos techos en busca de droga.

Hablamos con David y Mari Carmen, afectados por este registro por error

Mari Carmen, visiblemente afectada aún por el susto que se llevó, empezaba señalando que ella pensó que la estaban robando: "Mi puerta es metálica y al comenzar a escuchar los golpes pensé que nos estaban robando. Era de madrugada". Esta mujer señalaba, que acto seguido, entraron un grupo de hombres encapuchados que les retuvieron por la fuerza.

"Nos esposaron y entre los agentes nos tiraron al suelo. Yo tengo una discapacidad por un problema en la espalda y estuve durante dos horas con las rodillas de dos tíos en mi espalda", afirmaba David.

Después de escuchar las declaraciones de este matrimonio, Nacho Abad preguntaba a los afectados si en algún momento los agentes llegan a disculparse, y Mari Carmen contesta: "No, en ningún momento nos dijeron nada".

Antes de finalizar la conexión, Mari Carmen confesaba, que lo que más le dolió de toda la situación provocada por un fallo policial, fue lo que tuvo que presenciar su hijo de 4 años: "Nos tuvo que ver a su padre y a mí esposados y tirados en el suelo. Mi hijo estaba presente en todo momento y se hizo pis encima del susto".