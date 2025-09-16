Miguel Barroso 16 SEP 2025 - 14:35h.

A Borja Escalona, un conocido influencer conocido por ser el 'rey del simpa', le han okupado la casa que él mismo habría okupado con anterioridad a su exnovia tras finalizar su relación. El creador de contenido entraba en el programa para explicar lo que ha pasado y protagonizaba un fuerte encontronazo con Nacho Abad provocado por la dudosa actitud del invitado.

Todo ocurría a la vuelta de un vídeo que mostraba y explicaba el caso del influencer, parece ser que Borja no estaba de acuerdo con cómo había relatado el programa lo que le había ocurrido y con gesto chulesco decía: "Fíjate, creía que ibais a tener un poco de rigor, pero seguís siendo la misma mierda de siempre. Nachito, no aprendes".

Después de escuchar las palabras del influencer contra el programa y contra él, Nacho Abad estallaba contra Borja Escalona: "Yo no rompo narices, ni dejo de pagar en los locales y no soy un caradura con antecedentes".

"Veo que vas a hacer el mismo show de llorar", afirmaba Nacho Abad

Tras mostrarle su enfado, el presentador volvía a lanzarle la pregunta que le había hecho al principio de la entrevista y le preguntaba de manera directa si era okupa. "Teóricamente sí", respondía el influencer y empezaba a mostrarse afectado y Nacho Abad afirmaba: "Veo que vas a hacer el mismo show que la otra vez y vas a echarte a llorar para hacerte la víctima".

Borja Escalona seguía mostrándose dolido y diciendo que iba a tener un ataque de ansiedad y el presentador paraba la conversación con él de raíz y anunciaba que se iban a publicidad: "No me vaciles, Borja".

Antes de finalizar, la abogada Bárbara Royo, pedía la palabra y aseguraba que por primera vez está de acuerdo con que el influencer haya sido doblemente okupado: "Es justicia poética, que le okupen y que no pueda volver a entrar este payaso sinvergüenza".

