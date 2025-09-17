Miguel Barroso 17 SEP 2025 - 13:35h.

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó en al menos dos ocasiones, para su mujer, Kaori Matsumoto, una ambulancia medicalizada para trasladarse a revisiones ginecológicas durante su embarazo, según Alejandro Entrambasaguas. El propio periodista entraba en 'En boca de todos' para explicar todos los detalles de esta sorprendente noticia sobre el presidente.

El medio que publicaba esta información, 'El Debate', ha tenido acceso a la orden de la interna para usar este vehículo, una Mercedes Vito. Aunque por fuera parecía una furgoneta común sin logotipos, que en realidad estaba acondicionada como una ambulancia. En su interior, según la noticia publicada por Entrambasaguas, viajó hasta en dos ocasiones la cuñada de Pedro Sánchez, acompañada por personal sanitario y preparada para actuar en caso de una emergencia.

Alejandro Entrambasaguas conectaba con el programa y comenzaba señalando el periodo en el que Kaori Matsumoto utilizó este vehículo medicalizado: "El matrimonio estuvo viviendo más de medio año en el complejo Presidencial y lo grave de eso es que simulaba que estaba viviendo en Portugal para pagar menos impuestos. Durante ese periodo, es cuando se utilizó este vehículo por parte de la cuñada de Sánchez".

¿A quién pertenece este vehículo?

Conociendo más detalles sobre este coche preparado para cualquier emergencia, el periodista de 'El Debate' señalaba: "Es una furgoneta que está a la disposición del presidente y que acompaña a Sánchez en todas las comitivas por si tiene algún tipo de urgencia médica y se usaba en la práctica para que su cuñada pudiera ir a las revisiones ginecológicas".

Así mismo, Entrambasaguas aseguraba, que no sabe si la utilización de este vehículo pudiese significar incurrir en algún delito, pero si indicaba, que varios juristas le ha expresado que este hecho "puede ser constitutivo de malversación de fondos públicos".