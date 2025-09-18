Miguel Barroso 18 SEP 2025 - 12:43h.

Una mujer quedó con su prima que presuntamente la drogó y la retuvo contra su voluntad con la intención de prostituirla: su marido, las pistas de ella y la rápida actuación policial, claves en este caso

Una llamada de socorro desde Canarias alerta a la policía municipal de Madrid y pone en marcha un complejo dispositivo policial. En esta conversación con los agentes, un hombre denuncia que su mujer está siendo detenida, drogada y prostituida por su propia prima. Sin embargo, gracias a la rápida actuación policial y las pistas que la víctima consigue enviar, es localizada horas después.

Todo sucedía en la madrugada del 15 de septiembre, cuando una mujer de nacionalidad colombiana, aterriza en Madrid, haciendo escala antes de acabar en Tenerife. Su prima, de 33 años, la espera y aprovechan sus horas en Madrid para salir a dar una vuelta.

Después de tomar algo, empieza a encontrarse mal y muy mareada. Es en ese momento, la mujer consigue coger su teléfono móvil y enviar varios mensajes y fotos a su marido indicándole que algo no va bien. Estos mensajes y fotos su marido se las envía a la policía municipal de Madrid, que ponen en marcha un amplio dispositivo para localizar a la víctima. Dos horas más tarde, los agentes localizan la vivienda donde se encuentra la mujer y la rescatan.

'En boca de todos' habla en directo con los agentes

Leticia Santos, reportera del programa, localizaba a los policías municipales que han salvado a esta mujer y nos relataban en directo cómo consiguen localizar a la víctima: "Se pone en contacto con nosotros un ciudadano en contacto con otro en Tenerife y nos dice que su mujer puede estar secuestrada y que sospecha que su prima podría estar induciéndola en la prostitución".

Una de las agentes, también explicaba lo que fue determinante para dar con la situación de la víctima: "Nos mandaba fotografías, pero no conseguíamos averiguar el distrito de Madrid donde se encontraba. Hasta que en un momento de lucidez, consigue mandarnos una ubicación".

Sin embargo, esta ubicación solo indicaba la calle donde se encontraba, pero no situaba a la víctima en ningún punto concreto y es cuando un segundo policía municipal entra en acción: "Intentamos ver si la prima estaba empadronada, pero no aparecía en el registro y entonces acudimos a la Policía Nacional, que nos indicaron un domicilio donde podría estar. Al entrar a ese piso localizamos a la mujer, a la prima y un hombre de 73 años, que fueron detenidos por cooperadores necesarios", relataba este agente.