Miguel Barroso 18 SEP 2025 - 14:38h.

'En boca de todos' habla en exclusiva con Ylenia Padilla, presuntamente desaparecida, y acusada por Elsa Ruiz de un posible delito de odio

Ylenia Padilla ataca sin piedad al colectivo LGTBIQ+: "Enfermos, nacéis ya mal de por sí"

Ylenia Padilla vuelve a ser el centro de la polémica tras ser dada por 'desaparecida' después de ser denunciada por insultos tránsfobos a la cómica Elsa Ruiz. En exclusiva, 'En boca de todos' la ha localizado y hemos podido recoger sus primeras palabras y lo que piensa de esta delicada acusación.

En un vídeo subido a sus redes sociales, Elsa Ruiz explicaba, que había iniciado en 2021 un proceso judicial contra Ylenia Padilla por insultos, amenazas y ataques a su persona. Mensajes en redes sociales como este: "¿Tú qué te piensas, que eres una mujer? Para mí eres hombre, ¡maromo!"

Elsa Ruiz acusaba a la conocida famosa de desaparecer y no dar un domicilio correcto para así entorpecer el proceso judicial abierto contra ella: "Los funcionarios han intentado llevar la notificación a una dirección que ella misma dio, pero ha sido imposible localizarla".

'En boca de todos' localiza a Ylenia y hablamos con ella

Sin embargo, aunque esta cómica afirmaba que la justicia no había podido dar con ella, Edu Calle, reportero del programa, si lo ha hecho y hemos podido hablar con Ylenia, que comienza negando rotundamente que esté desaparecida para la policía: "Es el 31 de julio cuando le mandan una notificación a una dirección incorrecta y no es hasta ayer cuando se pone en contacto con su abogada para ratificar esa dirección postal", explicaba Edu Calle.

Ylenia señala que está cansada y afirmaba a nuestro compañero, que está harta de que la utilicen como auténtico chivo espiatorio de la victimización trans por criticar una ley que considera una auténtica chapuza. Y sobre su enfrentamiento con Elsa Ruiz, expresaba: "Lo que se dice sobre mí es falso. Se ha declarado la nulidad procesal y se ha exigido a fiscalía que concrete cuál es el delito de odio. Las cosas feas que dije eran en respuesta a los usuarios que me acosaban en directo, en ningún caso se referían a todo un colectivo".