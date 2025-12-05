Horizonte 05 DIC 2025 - 01:46h.

El escritor denuncia presiones políticas y protestas frente a la biblioteca pública donde finalmente pudo presentar su obra ‘Esto no existe’

La incredulidad de Iker Jiménez con el ‘caso Salazar’: “A ver cómo explicamos esto…”

Juan Soto Ivars, periodista, escritor y colaborador habitual de 'Horizonte', intervino en el programa para explicar la polémica generada en Sevilla durante la presentación de su nuevo libro, 'Esto no existe', una investigación de siete años sobre denuncias falsas en casos de violencia de género.

Durante la entrevista, Soto Ivars relató que la formación Adelante Andalucía pidió en el Parlamento andaluz la cancelación del acto, a lo que posteriormente se sumó el PSOE.

A pesar de ello, la Junta decidió mantener la presentación por tratarse de una biblioteca pública. “He venido a mostrar una realidad que mucha gente está sufriendo, y hay un interés muy fuerte en que este libro no se promocione”, afirmó.

Tensión en la entrada

El escritor explicó que no pudo entrar por la puerta principal del edificio, bloqueada por un grupo de manifestantes que gritaban consignas como “machistas fuera de nuestras bibliotecas”. “Me han tenido que meter por atrás. Ha sido como de película”, relató.

Soto Ivars aseguró que las protestas procedían de simpatizantes de la formación política que había solicitado la cancelación.

Según contó, el personal de la biblioteca estuvo a punto de pedirle suspender la presentación al temer enfrentamientos entre asistentes y manifestantes. Finalmente, la policía intervino, retiró a tres personas “más peleonas”, y el evento pudo celebrarse.

“He puesto luz en un problema que lleva silenciado 20 años”

El autor defendió la importancia de su investigación, que incluye “100 páginas de fuentes bibliográficas”, y aclaró que su trabajo no niega la violencia contra las mujeres, sino que recoge testimonios y casos de personas afectadas por denuncias instrumentales o falsas.

“Las presentaciones están siendo preciosas porque viene gente que lo ha sufrido. Parece que le hemos puesto luz a algo que llevaba 20 años silenciado”.

Crítica irónica sobre Paco Salazar

En el tramo final, el presentador le pidió una reflexión sobre la polémica que afectaba al PSOE y, en concreto, a Paco Salazar, protagonista de otro debate en el programa. Soto Ivars respondió en su estilo habitual: “A veces la cara es el espejo del alma”.