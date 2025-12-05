Horizonte 05 DIC 2025 - 03:03h.

El experto en automoción denuncia que el sistema es inútil, caro y “mal diseñado”, y acusa al Gobierno de impulsar un “pelotazo” similar al de las mascarillas

Ángel Gaitán, uno de los expertos en automoción más influyentes de España, volvió al plató de ‘Horizonte’, esta vez, para analizar la inminente entrada en vigor de la baliza V16 geolocalizada, obligatoria desde el 1 de enero de 2026.

Desde el inicio, se mostró tajante con la medida: “La baliza es una mierda. Y yo la vendo, sí, pero porque prefiero vender mi mierda fabricada en España antes que la de otros”.

Gaitán aseguró que esta obligatoriedad es un despropósito técnico, económico y de seguridad: “Cualquier persona con dos dedos de frente entiende que esto no vale”.

El principal fallo que compromete la seguridad

El experto explicó que el dispositivo, en condiciones reales, no es visible a plena luz del día, lo que lo convierte en un sistema ineficaz para evitar atropellos en carretera.

La emisión lumínica mínima que permite la normativa, 40 candelas, es, según él, una concesión absurda que está provocando la fabricación de balizas de baja calidad: “Tráfico ha dicho que pueden ser de 40 a 300 candelas. ¿Qué hace la gente? Fabricar la más barata”.

Gaitán mostró varios modelos en directo, incluyendo unidades “caras” que tampoco se veían a pocos metros de distancia.

Fabricación en China, fraudes y geolocalización inútil

La entrevista destapó otro punto crítico del proceso: la fabricación masiva en China de dispositivos que empresas españolas habían anunciado producir en el país.

Además, Gaitán denunció irregularidades en el etiquetado: “Hay miles de balizas antiguas que no valen, y las están grabando con láser para ponerles el número que exige la Guardia Civil. Ese número lo imprime cualquiera”.

Respecto a la geolocalización obligatoria, fue contundente: “No viene nadie si tienes un problema. La nube de la DGT se va a caer con 20 balizas encendidas”.

“Esto es un pelotazo como el de las mascarillas”

Gaitán aseguró que detrás de la imposición existe un negocio millonario: 300 millones para Hacienda, 1.000 millones para China y decenas de fabricantes homologando en masa.

Su opinión, “no contrastada”, pero firme: “Esto es un pelotazo como el de las mascarillas. Muchos millones en juego y líneas de producción montadas en China para inundar Europa”.

El experto recordó que la baliza V16 solo es obligatoria en España, mientras que el resto de los países europeos mantienen los tradicionales triángulos de emergencia.

Los triángulos, más eficaces que la nueva baliza

Por ello lanzó una advertencia clara: “No tiréis los triángulos. Los vais a necesitar si viajáis fuera y, sobre todo, por vuestra propia seguridad”.

Gaitán explicó que los triángulos permiten señalizar muchos metros antes del coche, algo imposible con la baliza colocada sobre el techo, un sistema que calificó de impracticable, especialmente en vehículos altos, con techo de cristal o cuando hay riesgo de incendio del motor. Y, además, “el triángulo no necesita pilas, siempre funciona”.

Durante el programa, mostró unidades recién sacadas de la caja que ni siquiera encendían. Según sus pruebas: De 16 balizas, 4 estaban inoperativas desde el minuto uno. En su opinión, esto hace inviable confiar en un sistema que debe utilizarse en una emergencia real.

Mensaje directo al director de la DGT

En el cierre de la entrevista, Gaitán lanzó un mensaje al director de la DGT, Pere Navarro: “Si te preocupa la seguridad de los españoles, arregla los socavones, quita los resaltos absurdos, poda los arcenes. Eso sí reduce muertes”.

Y advirtió de un posible aumento de accidentes en 2025: “Los motoristas van a encontrarse los coches en la nariz. Ojalá me equivoque”.