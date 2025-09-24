La Arzobispado de Toledo ha emitido un comunicado y se ha disculpado con "el pueblo de Dios" tras conocer estos hechos

Operación Botafumeiro | Accedemos al alijo del ‘cura traficante’: básculas de precisión, unas 8.400 dosis y dinero en efectivo

Tras conocerse la noticia de que la Policía Nacional ha detenido en Torremolinos a un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo por posesión de diez papelinas de cocaína rosa, conocida como ‘tusi’, en plena calle. Todo ocurría en la localidad malagueña la pasada madrugada del 22 de septiembre mientras se encontraba de vacaciones con otros dos hombres.

Carlos Loriente, el ‘narcocura’, fue sorprendido con una alta cantidad de droga sintética y, a continuación, se procedió al registro del domicilio, en dónde se encontraron distintos juguetes eróticos, una balanza de precisión y más droga.

Por su parte, el Arzobispado de Toledo ha condenado los hechos en un comunicado y ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia: “Este Arzobispado pide perdón al pueblo de Dios por los daños morales”, afirmaban en el comunicado emitido.

Leticia Santos, reportera de ‘En boca de todos’, se ha desplazado hasta Toledo para conocer cómo han vivido esta noticia los feligreses de la localidad que acudían a misa allí. Antonio ha explicado que iba todos los días a la catedral de Toledo: “Da bastante pena que ocurran este tipo de cuestiones, pero...”, afirmaba el hombre incrédulo tras conocer los hechos que rodean a Carlos Loriente.

“Este señor llevaba aquí muy poco tiempo. Yo personalmente no le conocía”, relataba el feligrés. También ha querido dejar claro que el caso del ‘narcocura’ puede dañar y erosionar la imagen de la Iglesia y de los creyentes que acuden regularmente a la catedral de Toledo.

“Son cosas que ocurren, pero no todos los sacerdotes son iguales”

“Estas cosas me dejan descolocado. Uno que tiene que hablar de las bondades y de las buenas acciones, de repente que le pillen con cocaína rosa...”, se quejaba Nacho Abad. “Son cosas que ocurren y no por eso quiere decir que todos los canónigos ni todos los sacerdotes sean iguales”, finalizaba el hombre.

Además, han conocido el testimonio de uno de sus alumnos del seminario que han explicado que no entienden qué es lo que ha pasado y que “se han echado las manos a la cabeza”. También el presentador de ‘En boca de todos’ le ha pedido a la reportera “buscar al sacerdote” para conseguir sus declaraciones.