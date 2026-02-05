Antonio Sanz ha reiterado la importancia de hacer caso a las autoridades

Un vecino de Grazalema conecta con 'Todo es mentira' tras la última hora del desalojo de la localidad: "No tenemos dónde ir"

La Junta de Andalucía ha ordenado el desalojo obligatorio de varias localidades ante el fuerte temporal que azota la comunidad, marcado por una borrasca y un inusual “río atmosférico” que está provocando lluvias torrenciales sin precedentes en algunos puntos, especialmente en Grazalema. Así lo ha explicado en directo en 'Todo es mentira' Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, responsable de Emergencias, quien ha calificado la situación como “francamente compleja” y ha advertido de que se están registrando acumulados de lluvia que superan cualquier previsión.

Según ha detallado, en Grazalema se ha decidido el desalojo de toda la población debido a la inestabilidad de los suelos. “Estamos ya evacuando en torno a 1.600 personas a Ronda, con la colaboración de su ayuntamiento, y estableciendo zonas de acogida”, ha señalado.

En el conjunto de Andalucía, el número de personas desalojadas supera ya las 4.000, a lo que se suman más de 7.400 incidentes, carreteras cortadas y al menos 17 pueblos aislados. El consejero ha explicado que la situación es especialmente delicada por el efecto en cadena de los embalses y pantanos.

"Son de obligado cumplimiento"

Sanz ha detallado que, para garantizar la seguridad, se ha tenido que aumentar de forma significativa el desembalse en presas como las de Bornos y Arcos, elevando el vertido hasta su máxima capacidad. Esta situación ha obligado también a desalojar a cerca de 1.800 personas en Arcos y a más de 1.000 en Jerez, donde continúan las evacuaciones, especialmente en zonas rurales y áreas como La Cartuja.

Ante las dudas de algunos vecinos que se resisten a abandonar sus viviendas al no percibir un aumento inmediato del nivel del agua, el consejero ha sido tajante: “No es un consejo, no es una recomendación. Las instrucciones que estamos dando desde la Agencia de Emergencias de Andalucía son una obligación, son de obligado cumplimiento”.

Antonio Sanz ha subrayado que el objetivo prioritario es “la seguridad de las personas y salvar vidas”, insistiendo en que el riesgo no solo procede del agua visible, sino también de la inestabilidad del terreno y del posible aislamiento de núcleos de población.

"No tenemos dónde ir"

Uno de los vecinos afectados por estos desalojos es Juan Sánchez. Su localidad, Grazalema, ha sido desalojada: “Estamos cogiendo lo más importante lo antes posible, porque tampoco tenemos a dónde ir”, contaba el vecino de la localidad gaditana. De nuevo, Risto Mejide ha vuelto a recomendar a los vecinos seguir las indicaciones de las autoridades y priorizar la seguridad.