Exclusiva | Localizamos a Miquel Iceta tras salir a la luz los mensajes que le relacionan con el caso Koldo

Miguel Salazar Madrid, 18 MAR 2026 - 01:42h.

El que fuera ministro de Cultura vive ahora en París como embajador delegado permanente de España en la UNESCO

Las armas que el 'marido' de Miquel Iceta "compró a la trama Koldo": "Intentó guardarlas en la Moncloa"

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Un equipo de 'Código 10' ha localizado a Miquel Iceta, exministro de Cultura, en mitad de las nuevas informaciones que le vinculan con el 'caso Koldo'. Según el tabloide 'El Español', existen unos mensajes que probarían cómo Koldo García -exasesor de José Luis Ábalos- habría intentado "colocar" a la pareja del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en la aerolínea Iberojet, rescatada por el Gobierno.

Iceta ahora vive en París, donde trabaja como embajador delegado permanente de España en la UNESCO. Hasta allí se ha desplazado Iñaki Ainciburu, reportero del programa de Cuatro, quien ha podido encontrar al exministro. "Cuando él ha salido de la sede de la UNESCO es cuando le hemos preguntado por la vinculación con la trama Koldo, si colocó a su marido en una empresa rescatada y si la trama le proporcionó armas. El semblante cambia completamente", comparte el informador en directo.

Así responde Iceta a la petición de una entrevista para conocer su versión

En el vídeo superior al cuerpo de esta noticia vemos cómo Miquel Iceta apenas atiende al reportero antes de subirse al coche. "Perdone pero no haré declaraciones por eso", señala.

Tras ello, Iñaki Ainciburu se ha puesto en contacto por correo electrónico con Miquel Iceta, con el objetivo de conocer su versión sobre esos hechos que le vinculan con la trama de corrupción. "Desde que estoy en París no concedo entrevistas personales. Reciba un cordial saludo, Miquel Iceta", le traslada a nuestro periodista.

"Si cambio de opinión, se lo haré saber", apostilla en otro mensaje el que fuera ministro de Cultura.