Las armas que el 'marido' de Miquel Iceta "compró a la trama Koldo": "Intentó guardarlas en la Moncloa"

Miguel Salazar Madrid, 10 MAR 2026 - 22:21h.

Iker Jiménez, sobre este nuevo capítulo del 'Koldogate': "Nos ha dejado helados"

Jorge Calabrés lee los mensajes entre Miquel Iceta y Koldo García tras "colocar" a su marido en una aerolínea: "Me debes una caña"

Nuevo capítulo del 'Koldogate'. 'Horizonte' desvela por primera vez en televisión la pistola que Ángel García Rosique, exmarido del exministro de Cultura Miquel Iceta, "compró a la trama Koldo". Jorge Calabrés, periodista de 'El Español' -el medio que ha sacado a la luz la información-, da todos los detalles del material encontrado.

Según explica, las fotografías aparecen en unos mensajes que se intercambian a través de WhatsApp el comandante Rubén Villalba y Koldo García. "Este se las reenvía a Ángel García, exmarido de Miquel [Iceta]", traslada el informador.

¿Qué pretendía la pareja de Iceta con las armas?

Ahora bien, ¿qué objetivo pretendía la entonces pareja del exministro con esas armas? "Son para comprar y lograr licencia de armas de curso legal", explica Jorge Calabrés en el programa de Cuatro. Iker Jiménez, presentador del espacio, no ha dado crédito con los datos que compartía el periodista en la mesa. "Nos ha dejado helados, nos parece muy extraño", dice.

Siempre citando las mismas fuentes, el entonces marido de Miquel Iceta "quería una pistola". Le dieron a elegir entre las dos que aparecen en la imagen que se muestra en el vídeo que acompaña a esta noticia, quedándose finalmente con la de color "blanco". Pero hay más datos que Jorge Calabrés ha relatado en directo en 'Horizonte'.

"Intenta guardarlas en la Moncloa, porque Miquel Iceta vivía allí con su marido cuando suceden los hechos", traslada. Es en el palacio presidencial donde Ángel García pretendía "colocar un armero", de ahí que intentase conseguirlo a través de la trama de corrupción que se investiga y que afecta al exasesor del exministro José Luis Ábalos.

Finalmente, los objetos del exmarido de Iceta no pueden ser logrados. "Hay un mail que es del departamento de Seguridad de presidenica del Gobierno, en el cual se le dice al marido de [Miquel] Iceta que eso está prohibido, que en el palacio de la Moncloa, por motivos de seguridad, nadie puede tener armas y menos portarlas", informa el colaborador.