Código 10 Madrid, 18 MAR 2026 - 00:38h.

La periodista, en 'Código 10': "Me han tenido que recomendar en ocasiones en el PSOE que no acuda a Ferraz"

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Desde que Pedro Sánchez anunció la puesta en marcha de una plataforma para medir el discurso de odio en las redes sociales -llamada 'Hodio'-, se han manifestado todo tipo de reacciones políticas y de personalidades de todo tipo. La periodista Ketty Garat ha habalado sobre el "odio" que ha recibido por parte del Gobierno, principalmente y como detalla ella misma, por el ministro de Transportes Óscar Puente.

"He sufrido odio por parte del Gobierno. No hay nada más hipócrita y cínico que intentar establecer una herramienta contra lo que tú propagas, odio desde el palacio de la Moncloa", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Garat aclara además que esos comentarios los han recibido "muchos periodistas que publican información".

"No podían garantizar mi seguridad": la periodista relata un duro episodio profesional

Además, la periodista y colaboradora cuenta episodios ligados a su trayectoria profesional. "Me han tenido que recomendar en ocasiones en el PSOE que no acuda a Ferraz, porque no podían garantizar mi seguridad", relata. "Les daba miedo el aquelarre", apostilla en 'Código 10'.

Ketty Garat opina que "no es decente" ni "tolerable" en una "democracia" que no pueda ejercer su trabajo periodísico con total seguridad por esa razon. La periodista asegura además que el ministro Óscar Puente, muy activo en redes sociales, "es un mamporrero que señala y propaga discursos de odio".

"No es nuevo que los periodistas sean señalados o atacados por políticos", continúa. Puente ya ha publicado mensajes en la red social 'X' dirigiéndose directamente a Ketty Garat. "¿Qué pretendía Óscar Puente con ese señalamiento utilizando sus propias palabras? Tapar la exclusiva que publiqué ese dia en relación a Jessica Rodríguez", dice refiriéndose a este episodio.