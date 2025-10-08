Código 10 Madrid, 08 OCT 2025 - 00:00h.

El presentador de 'Código 10' era claro con la activista: "No pensamos igual"

Hanan Alcalde cuenta las torturas a las que fue sometida durante su detención: ''Vi casi morir a una persona a mi lado, agonizando''

Compartir







La activista Hanan Alcalde está de vuelta en España tras haber sido "secuestrada" por el estado de Israel cuando fue detenida en la Global Sumud Flotilla, una embarcación que pretendía romper el bloqueo naval israelí y dar ayuda humanitaria a los palestinos.

Entre Alcalde y Nacho Abad, el presentador de 'Código 10', se ha vivido un momento de tensión en directo por el conflicto palestino-israelí. "Preguntar no es violencia, el día en que hacer una pregunta es violencia se acabará la democracia", le traslada el periodista tras mostrar la activista su "alucine" por preguntarle sobre Hamás y la presunta inclusión de "etarras" dentro de la Flotilla rumbo a Gaza.

"¿Y esa gente estaba reinsertada?", le cuestionaba Hanan Alcalde a Abad. "No coincidimos en lo que pensamos", apostillaba el otro. "Si consideras a las fuerzas de ocupación terroristas estás libre de sionismo", le añadía la activista. "No me vas a juzgar" , le lanzaba por su parte Nacho Abad.

Abad, a la activista: "No voy a permitri la hipérbole"

Alcalde le explicaba al periodista que su activismo y su lucha al frente de la flotilla rumbo a Gaza se ha hecho apra "poner el foco en el genocidio". "Te preocupas por los palestinos, no por los israelíes ni por las victimas", comaprtía Nacho Abad.

Como podemos ver en el vídeo que acompaña al cuerpo de esta noticia, el presentador del programa de Cuatro le advertía de que no iba a "permitir la hipérbole". Con ello se refiere a que "todos los días no mueren 1.000 palestinos desde hace 20 años". "Cada día cometen mas de mil crímenes de guerra sobre los palestinos porque el hecho de ir por carreteras secundarias está cometiendo por cada uno de los palestinos", aclaraba Hanan Alcalde.

La activista también era preguntada por Abad si existían "buenos y malos" en el conflicto. "Hay un claro oprimido y un claro opresor. No lo digo yo, lo dice la ONU en todas sus resoluciones", contestaba Alcalde.