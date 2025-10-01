Código 10 Madrid, 01 OCT 2025 - 01:52h.

Sinaí Giménez, presidente de la Sociedad Gitana Española, sale en defensa en 'Código 10' de la víctima

La agresión de un hostelero en el pueblo zamorano de Olleros de Tera un hombre ha abierto un debate sobre la legítima defensa. Si bien el culpable de las puñaladas -Álvaro, el propietario del local- asegura que se quería defender del presunto intento de robo de Ismael -la víctima-, desde la Sociedad Gitana Española aclaran que no hay ninguna duda de que la violencia está "injustificada".

Así lo ha hecho saber Sinaí Giménez, presidente de la organización, en 'Código 10'. "Al principio no sabían la verdad, por eso apoyaban a una persona que ha cometido un delito", opina en directo. Este apunta a que la agresión se "intentaba justificar" en un primer momento basándose en que la víctima había "robado" en otros pueblos.

La denuncia de la Sociedad Gitana Española

Y también niega que fuese un intento de robo el origen del suceso, algo a lo que apuntó Álvaro, que sigue en prisión provisional, en su declaración judicial. "El propio hostelero había tirado botellas de vino que no servían para beber, por eso las cogió", aclara Giménez.

Nacho Abad, presentador del programa de Cuatro, le cuestiona a Sinaí Giménez si se defendería de un intento de robo. "Lo que haría seria intentar defenderme pero causando el menor daño posible", contesta.

Para el presidente de la Sociedad Gitana Española cree necesario tener en cuenta que la víctima "tiene una minusvalía del 75%". "Además, cuando tira el puñal, lo esconde, él coge y se va y deja al herido tirado sin acudirlo, es la propia victima quien tiene que llamar a la Guardia Civil", añade.

Una de las cuestiones que más le indignan es que la localidad de Olleros de Tera haya salido en defensa del agresor tras denunciar varios intentos de hurtos en los últimos meses. "No se trata de por ser gitano, se trata de que lo que no es normal que después de una agresión tan brutal haya un pueblo y una alcaldesa que apoyen a una persona que acaba de pegar esas puñaladas", denuncia.