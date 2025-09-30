Miguel Salazar Madrid, 30 SEP 2025 - 23:53h.

Según publica 'El Español', la UCO desmiente a Montes al asegurar que las llamadas sexuales con Koldo iban dirigidas a su exmujer

Claudia Montes, la ex Miss Asturias que mantuvo una relación sentimental con José Luis Ábalos en mitad de su matrimonio con Carolina Perles, sigue defendiendo su 'verdad' tras insistir en 'Código 10' en las videollamadas compremetedoras con Koldo García.

El tabloide digital 'El Español' publica que la Unión Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) desmiente por completo las palabras de Montes al asegurar que las conversaciones de carácter sexual de las que ella habla no se dirigen hacia su persona, sino hacia la expareja de Koldo García. La que fue pareja del ministro, según desveló en el programa, opina que "sí puede" que sean "de su exmujer" pero ella "recalca" que se siente "identificada" con el contenido de esas videollamdas.

Claudia Montes insiste en su versión de las llamadas sexuales con Koldo

"Está mezclando cosas, demostré la captura de pantalla donde me hacía videollamdas", asegura sobre el informe de la UCO publicado por el periódico. Ante las insistencias de Claudia Montes, Nacho Abad no dudaba en preguntarle si tiene en su poder audios de Koldo García donde le pide "cosas sexuales". "Fíjate si tengo que la demanda se está tardando en poner por el volumen de información que hay", dice en 'Código 10'.

Además, la que fue Miss Asturias asegura que le llegó por parte de Andrea, otra de las 'amigas' de Ábalos, un detalle de esas videollamadas. "Cuando me pide esas cosas desde el despacho del ministro sospecho que José Luis Ábalos está detrás porque mira hacia un lado", comparte.

A Claudia Montes le parece "vergonzoso" que se "cuestionen" sus declaraciones. "No estoy mintiendo. Desde primeros de mayo de 2024 la UCO tiene los correos", aclara. Recordemos que la que fue Miss Asturias desveló ya en el programa de Cuatro que colabora con la UCO en la trama corrupta. "Estoy dispuesta a lo que quiere el despacho que me representa", afirma.