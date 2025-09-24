Miguel Salazar Madrid, 24 SEP 2025 - 00:23h.

Exclusiva | Claudia Montes suelta un doble 'bombazo' en 'Código 10': "Dejé a Ábalos por Iker Casillas. Estoy harta de que me nieguen"

Claudia Montes ha hablado sin pelos en la lengua en 'Código 10' al desvelar que mantuvo una relación "sentimental" con José Luis Ábalos. La que fue Miss Asturias pasa así de ser, según su versión, una simple 'amiga' que ponía en entredicho las versiones del investigado por la trama corrupta a una expareja con información relevante para los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

"Quiero que sepa toda España que yo desde primeros de 2024 estoy colaborando con la UCO", lanza. Montes explica que, tras salir a la luz el 'caso Koldo' -la presunta trama donde se corbaban comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos-, decidió lanzar una alerta a los agentes, aunque en un primer momento no recibió mucha atención su denuncia.

"Cuando descubrí de que se estaba cometiendo corrupción, yo automaticamente lo denuncio. No me hicieron caso y llamé a la UCO para denunciarlo", comparte en directo.