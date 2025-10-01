Miguel Salazar Madrid, 01 OCT 2025 - 00:24h.

Un hombre que fue denunciado por Claudia Montes asegura que tiene un "'modus operandi'" que "se repite"

Claudia Montes se enfrenta a la UCO tras negarle que existan llamadas sexuales con Koldo: "Tengo capturas de su cara hablando conmigo"

Compartir







Claudia Montes ha pasado de ser Miss Asturias a una pieza que se ha visto salpicada en los últimos meses por la trama corrupta que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjuciaciones de obra pública -el llamado 'Caso Koldo'-.

Tras relatar este mes de septiembre que encontró destrozos en su auto y que cree que están Koldo y Ábalos detrás, ahora ha hablado un hombre que fue denunciado por Montes que la pone entre las cuerdas. "Al final esta persona sale a la palestra pública y te das cuenta de que es la persona que, en mi caso y otros casos que conozco. Es la persona que les ha acusado, que nos ha acusado de cometer unos delitos que llevan y acarrean penas de cárcel", ha lanzado en 'Código 10', donde la propia Claudia Montes desveló que mantuvo una "relación sentimental" con el exministro de Transportes.

"Puede acabar con la vida de alguien"

Esta misma fuente asegura que su caso "coincide perfectamente" con "un tema de acoso sexual" y con el episodio del coche. "Puede acabar con la vida de alguien porque acusa a una serie de hechos delictivos que para una persona normal puede suponerle, aparte de económicamente mucho dinero, mentalmente lo puede hundir", dice el entrevistado por este programa.

El hombre denunciado por Miss Asturias dice que tiene "un ánimo persecutorio brutal". "Entiendo que después de amenazas al final cumple con su amenaza", puntualiza. Además, insiste en que puedes estar durante "años" en la "cárcel" tras estar "acusado de un delito" que lo acarrea. "A mí me parece que tiene un 'modus operandi' que está muy estudiado, que seguro que le ha salido bien en algún caso, pero que yo creo que es ella la que está buscando a las personas", opina.

En este plan del que habla la fuente con la que hemos contactado, entra en juego personas de la esfera pública. "No me creo que haya famosos como ha dicho en la tele, en revistas o periódicos. Ella insistirá y conseguirá hablar con famosos o representante o lo que sea", asegura.