Risto Mejide le pregunta a Esperanza Aguirre por el nuevo "fichaje" del PSOE

Susana Díaz opina sobre Ana María González, alcaldesa condenada por conducir ebria y sustituta de Ábalos: "Lo tenemos todos en casa"

Tras hablar sobre la sustitución de José Luiz Ábalos en el Congreso por la nueva diputada del PSOE, Ana María González, exalcaldesa de Llaurí, condenada por conducir bajo los efectos del alcohol, 'Todo es mentira' ha analizado el relevo parlamentario y las opiniones sobre si la nueva diputada debía o no tomar posesión de su escaño. El presentador del programa, Risto Mejide, quiso conocer la opinión de Esperanza Aguirre, presente en el plató, introduciendo una broma que desvió momentáneamente el foco del debate.

El presentador se dirigió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid con ironía, preguntándole si, “como experta en el Código de Circulación”, creía que la nueva diputada debía ocupar su escaño, en referencia a los conocidos episodios de tráfico protagonizados por Aguirre en el pasado. "¿Le quitarían los puntos?", preguntaba Risto, a lo que la política respondía que no sabía: "Pues si no lo sabes tú...", decía él.

La versión de Esperanza Aguirre

La exdirigente del PP reaccionó con deportividad y humor, asegurando que ya estaba acostumbrada a ese tipo de chistes y que incluso había comentado en maquillaje cuántas bromas iban a hacerle durante el programa. Lejos de molestarse, Aguirre aprovechó para aclarar uno de sus incidentes más recordados, explicando que recibió una multa de 200 euros por parar en un carril bus para sacar dinero de un cajero, una sanción que, según detalló, pagó inmediatamente.

Más allá de la broma, Aguirre sí respondió al fondo del asunto y defendió que la nueva diputada del PSOE acabará tomando posesión, recordando que el propio partido la incluyó en las listas después de sus problemas con la conducción y que, por tanto, su llegada al Congreso entra dentro de la lógica política.

Susana Díaz se moja: "Lo tenemos todos en casa"

Durante el programa de ayer, Susana Díaz fue preguntada por la llegada al Congreso de Ana María González, la alcaldesa de Llaurí que sustituye a José Luis Ábalos tras su renuncia y que fue condenada por conducir bajo los efectos del alcohol en 2021.

Díaz señaló que en el Senado también hay un senador del PP con una condena, en respuesta a la cuestión planteada, y aunque aclaró que le parece mal que personas con una condena puedan estar en las Cámaras, defendió que esta situación es algo que ocurre en la política española y que no inhabilita por sí sola para ocupar un escaño.