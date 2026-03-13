Lara Guerra 13 MAR 2026 - 17:54h.

Nilufar Saberi alerta de la situación internacional: "Estamos muy posiblemente ante una oleada de atentados"

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'Todo es mentira' conecta con Nilufar Saberi, activista Iraní, para desvelar cuál es la posible situación de Mojtaba Jamenei ante la multitud de especulaciones que señalan que podría haber fallecido tras la emisión de un vídeo presuntamente generado por IA.

En primer lugar, Laila Jiménez pregunta a la activista por Mojtaba Jamenei, a lo que ella explica que "es lo que creemos la mayoría por las evidencias que van saliendo, o muerto, o en coma o en un estado muy grave de salud por lo que no le permite salir en público. Esto es lo que está esperando esa pequeña minoría.

Por otro lado, Saberi comenta que "no lo estamos viendo, en el mensaje que mandó hay contradicciones. Por ejemplo, reconoció dolor por la perdida de una hermana, cuñada, de su padre pero, no nombró a su madre. Cuando empezaron los ataques en el medio de propaganda porque no hay de comunicación, dijeron que había fallecido y ahora para taparlo han sacado otra noticia desmintiéndolo".

Nilufar Saberi: "Hay varias contradicciones en el mensaje de Mojtaba Jamenei"

Asimismo, reitera en comentar lo discordante que es el mensaje de Jamenei: "Como esta contradicción hay varias y él ha sido junto con otros hombres de altos cargos de la teocracia islamista han sido el Gobierno en la sombra y es del todo incomprensible que esté visible y tengan que leerle un mensaje de texto a otra persona".

En el escenario de que fuese cierto el fallecimiento, la activista detalla quién estaría al frente del país: "El resto del gobierno en la sombra y sobre todo la guardia revolucionaria". Por otro lado, la presentadora recuerda parte del discurso en el que se insta a "vengar la sangre de los mártires"; Nilufar asegura que "estamos muy posiblemente ante una oleada de atentados. El integrismo islamista entra en acción mayormente después de la llegada al poder de los islamistas en Irán, pudiendo disponer de unos recursos inmensos económicos, geopolíticos lo aprovecharon bien".

Además, Nilufar muy tajante asegura que "mientras sigan estos teocráticos al mando, el mundo entero no conocerá la paz. Esperamos que no haya negociaciones ni acuerdos porque el peor escenario para el pueblo iraní después de esto, vuelvan a estar los mismos como si no hubiera pasado nada y nos dejen a puerta cerrada con nuestros asesinos. Han dicho que si alguna vez tienen que dejar el gobierno, no piensan dejar ningún arma ni dentro ni fuera del país".