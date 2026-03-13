Lara Guerra 13 MAR 2026 - 16:43h.

Pilar Rahola, tajante con su posición respecto a Estados Unidos: "Si me parece bien que Trump baje la tensión a Rusia...cero"

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Pilar Rahola comparece en el directo de 'Todo es mentira' dónde analiza, y se posiciona tras la liberación de de sanciones de Estados Unidos contra el petróleo ruso a raíz del cierre de Ormuz.

En primer lugar, asegura que "me va a llover una cantidad enorme de haters hoy también porque estoy estoy bastante harta del simplismo global y de como analizamos la situación geopolítica; es mucho más compleja a veces con tópicos demasiado baratos. Y cuando tú dices esto y vas en contra de los dogmas establecidos, te cae..."

Asimismo, hace un parón en el tema principal: "Por cierto, ahora que están trabajando en el discurso del 'Hodio', los que opinamos diferente recibimos odio a diario y es de la izquierda. A lo mejor es que pienso por mi y eso es complicado".

Pilar Rahola: "El IVA no estaba en esta guerra, lo ha puesto Hezbolá"

De nuevo retoma la noticia y se sincera sobre lo que piensa respecto a la liberación de las sanciones de EEUU: "Hay un elemento muy importante que hay que poner sobre la mesa, el IVA no estaba en esta guerra y lo ha puesto Hezbolá. Ha tirado más de 300 oleadas misiles a pueblos israelís, si no se mueren centenares es porque tiene una buena cúpula, pero podría haber miles. Esto es una guerra entre Hezbolá e Israel, que evidentemente los ciudadanos sufren".

Respecto al petróleo, la periodista confiesa que "si me preguntas si me parece bien que Trump baje la tensión a Rusia...cero. Si me pides que haga un análisis geopolítico de los motivos ahí hay más complejidad. Lo primero es que quiera reducir los precios porque esto se va a descontrolar, de entrada se rebajaron los aranceles con la India."

Asimismo, Pilar deja claro la posición de Rusia en esta situación: "Rusia, que es una potencia militar y política, pero una dictadura y por lo tanto, nada confiable; se ha comportado en Venezuela. Se va a comportar con Cuba, está a punto de negociar y Rusia no va a entrar. Lo que hay aquí es un pacto geopolítico entre dos tipos fuertes, uno de ellos criminal que es Putin que en lo fuerte se entienden".

Por último, Rahola concluye con los motivos reales que hay tras estas decisiones: "Esto va más allá estrictamente del motivo económico, se mueven por los intereses de todos. Está China, que ha ido colonizando intereses económicos en todo el mundo y como los jóvenes no saben quién es el presidente de China pues no nos preocupa".