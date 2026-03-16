El economista opina que topar el precio a la gasolina es una idea "nefasta"

Los expertos alertan sobre la posible crisis energética con la guerra de Irán: "Aumentos de precio de un 130% en el gas"

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En 'Todo es mentira' conectan con un experto para saber qué medidas se deberían implementar "urgentemente" en España para que se note menos el efecto de la guerra de Irán en nuestros bolsillos. José Carlos Díaz, economista, lo tiene claro: "Vendría bien que Donald Trump y Netanyahu se arreglaran con los iraníes y que abran el estrecho de Ormuz porque si no la crisis va a continuar y luego, desde España, vamos a ver qué hace el Banco Central Europeo el jueves, que es importante a ver qué previsiones de inflación da porque en función de eso podemos ver si va a haber subidas de tipos o no, que eso también condicionaría algo la situación nuestra, y aquí pues un poco lo que se hizo en la crisis del 22".

Aunque, puntualiza: "Esta no es tan grave, o sea que no hace falta a lo mejor tomar tantas medidas, pero bueno, algo de limitación, sobre todo precios de gasolina y diésel que están afectando más. La electricidad, yo creo que nos pilla con los embalses llenos y podemos sustituir el gas unos meses, o sea que eso es menos preocupante ahora".

El consejo del experto a "algunos comunistas que están en el Gobierno"

Con respecto a los sectores más afectados como el de transporte o la agricultura, habría que tomar "medidas concretas para ellos". Sin embargo, cuando Risto Mejide le pide su opinión sobre si es buena idea topar el precio de la gasolina, el economista responde contundentemente: "Es una medida nefasta porque la crisis se produce en Oriente Medio, nosotros somos importadores netos de petróleo y de gas. Si tú topas el precio de la gasolina del gas, la gente no se entera que hay crisis, es como si tienes una infección muy grave y te trucas el termómetro para que no te suba la temperatura".

Es en este momento cuando el experto aprovecha para mandar "un consejo a algunos comunistas que están en el Gobierno": "Es lo mismo que hizo Franco y los falangistas en el 73 y nos fue fatal porque en el 77 la inflación llegó al 30% y la tasa de paro llegó al 25%".

Este consejo viene a cuento de que Pablo Bustinduy "ha hablado de intervenir el mercado ya que dice que cualquier medida fiscal debe ir acompañada de una intervención del mercado para impedir que se produzcan márgenes excesivos" asegurando que "una guerra no puede ser una excusa para que las grandes empresas engrosen sus cuentas de beneficios", contextualiza el presentador.

La respuesta del economista a Pablo Bustinduy

Al escuchar la propuesta del ministro de Consumo, el experto responde tajante: "Pablo Bustinduy es un ejemplo de la excepción que cumple la regla de la ley de los grandes números: Tú cuando tiras una moneda al aire, más o menos la mitad ciertas y la mitad fallas. Pues con Pablo Bustinduy fallas siempre".

"Es una persona que cuando dice algo hay que hacer todo lo contrario de lo que dice y normalmente sueles acertar. Esa es la regla con Pablo Bustinduy, con Yolanda Díaz también suele pasar", carga José Carlos Díez, lo que hace sospechar a Risto Mejide que los políticos no son de su agrado.