Susana Díaz analiza los resultados de Castilla y León y comparte sus conclusiones al respecto

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Tras las elecciones en Castilla y León, el Partido Popular se vuelve a consolidar como el partido más votado en la Comunidad Autónoma, obteniendo dos procuradores más. Mientras, el PSOE crece hasta los 30 parlamentarios con dos más de los que tenía en las últimas urnas.

Estos resultados han sido comentados por Susana Díaz, la senadora socialista y colaboradora de 'Todo es mentira': Esta es su opinión al respecto.

La opinión de Susana Díaz

Una vez da su opinión José Manuel García Margallo, Risto Mejide le da el turno a Susana para "escuchar cómo Susana Díaz hace esa autocrítica". "Yo creo que es un gran candidato en un ciclo electoral malo. Es una persona conocida allí, menos aquí en Madrid. Es un buen tipo, es un buen alcalde", opina la colaboradora sobre la Carlos Martínez.

Y, aunque el presentador señala que "de buenos tipos está el cementerio lleno", Susana Díaz insiste: "Este era un gran, un gran candidato para un ciclo electoral desfavorable para el PSOE".

"¿Para Pedro Sánchez o para el PSOE?", pregunta Risto Mejide. "El PSOE, evidentemente, porque ahí no solo hay compañeros que apoyaron a Pedro, ha habido compañeros que apoyaron otras opciones y tampoco tuvieron suerte como el caso de Gallardo", responde la senadora.

Sin embargo, si le preguntas cuál es su conclusión al respecto, ella señala: "Creo que ha ganado el bipartidismo, eso es una buena noticia para mí en el concepto que tengo de España. Creo que es una buena noticia". Además, "el PP ha frenado a Vox como en su momento el PSOE en el 2015 frenamos a Podemos. Podemos se lo tiene que hacer ver y se lo tiene que hacer ver Sumar porque ni pueden, ni suman y han quedado francamente mal", añade.

Por otra parte, opina que no cree "que haya impactado el mensaje de la guerra": "Creo que los candidatos han sido muy pragmáticos y la gente ha votado allí en criterios de utilidad. ¿Cuál era el voto útil a la izquierda? Al PSOE y si además el candidato era un buen gestor, pues ahí se ha concentrado el voto de la izquierda. Eso habitualmente, cuando se ve que hay alguna posibilidad de ganarle a la derecha, hay un electorado más a la izquierda nuestra que acaba votándonos".