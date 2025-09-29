Los avisos, la agenda de Mazón y emergencias: las diferencias entre la gestión de la DANA y el temporal actual

Con esta crisis se han suspendido todas las clases y se han reforzado los operadores de emergencias

La amenaza del temporal Gabrielle: en qué se diferencian estas fuertes lluvias de la DANA del año pasado

Es inevitable comparar cómo se está afrontando la gestión de esta crisis casi un año después de la DANA. Hay clases suspendidas, la actividad comercial clausurada y una agenda del presidente Carlos Mazón volcada en la gestión. Claras diferencias con el pasado.

El 29/10/2024, pasadas las 12:00 horas de la mañana, Emergencias de la Comunidad Valenciana recibe este mensaje de la AEMET: "Las 15:00 horas de la tarde empezará lo peor, como hasta allá a las 18:00 horas de la tarde”. Horas después, a las 17:00 horas de la tarde, el barranco del Poyo ya está el límite y Emergencias recibe cientos de llamadas. Pero todavía no hay alerta.

"Las administraciones están trabajando de manera coordinada", dice Pilar Bernabé

En el CECOPI, a las 19:00 horas de la tarde, se prepara un Es-Alert que no llega hasta las 20:11 horas. En esta ocasión, aunque no es una DANA, el mensaje ha llegado cuando todavía no había peligro: "Con fuertes lluvias, hora estimada de comienzo conforme la AEMET, 04:00 horas de la madrugada".

A diferencia del temporal actual, cuyo mensaje ha llegado antes. "En esta ocasión, pueden tener la certeza de que las administraciones están trabajando desde el primer día de manera coordinada", asegura Pilar Bernabé, delegada del Gobierno. Pero no ha habido reunión del CECOPI al no activarse el nivel 2, aunque la de coordinación se ha celebrado con horas de anticipación.

"Es importante que la ciudadanía siga las recomendaciones que vamos transmitiendo", señala Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias. Y por si fuera poco, se han suspendido todas las clases, se han reforzado los operadores de emergencias y el consorcio de bomberos ha activado un dispositivo especial y la vigilancia de cauces es permanente. Carlos Mazón, que el día de la DANA no llegó al CECOPI hasta las 20:30 horas; hoy ha cancelado su agenda, al igual que el resto de sus consejeros.