Polo recuerda que es emergencias quien asume el mando ante una alerta hidrológica

ValenciaEl presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, declara por primera vez ante la jueza de la DANA. Defiende que él propuso que se emitiese la alerta dos horas antes de su emisión. Según informa Andrea Sanchis y Diego Arce, Polo asegura que a las 18:00 horas de la tarde puso sobre la mesa el envío de un mensaje que alertase a la población con un matiz relevante: que en el texto se incluyese la importancia de subir a pisos altos. El mensaje finalmente se envió a las 20:11 horas y no incluía esa recomendación.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar se ha mostrado muy crítico con la exconsellera Salomé Pradas. Polo afirma que ella no tomaba decisiones y que le tuvieron que recordar que la legislación la amparaba. Así, admite que no se comenzó a hablar del barranco del Poyo hasta las 19:45 horas.

Polo señala que asumió el mando del CECOPI a las 23:00 horas de la noche

Miguel Polo es el hombre del que dependía el control y monitoreo del barranco del Poyo. Sobre él no pesa acusación ninguna sino que declara como testigo. Aunque esto no le ha evitado la reprimenda que ha recibido por parte de una víctima de la DANA a las puertas de juzgado. “Venir aquí en estas condiciones no es agradable, como comprenderá, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar”, confiesa ante los medios.

Miguel Polo recuerda que había alerta hidrológica y que, según los protocolos, es emergencias quien asume el mando y quien debe canalizar esa información sobre el presidente de la Generalitat. Polo subraya que comenzó a asumir el mando en el CECOPI en torno a las 23:00 de la noche.

Polo define el CECOPI como un absoluto caos

Polo define el CECOPI como un absoluto caos, donde se tardaban en tomar decisiones, se desconocían los escenarios y había mucho debate y pocas medidas. También se ha mostrado sorprendido con la parsimonia, según él, vistas en las imágenes del CECOPI durante la tarde de la DANA, donde la consellera Salomé Pradas decía que no le apetecía llamarlo.

Rondaban las 19:00 horas de la tarde y Polo resalta que hacía una hora que había recomendado mandar la alerta. No le hicieron caso, dice, y el mensaje ES-Alert no llegaría hasta pasadas las 20:00 horas con las llamadas de emergencia colapsando. Nunca se incluyó en el mensaje la petición de subirse a zonas altas para evitar tragedias entre la población.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar recalca que hasta las 23:00 de la noche, Carlos Mazón no dio ninguna orden en el CECOPI. Cuando el fiscal le ha planteado que, tras la constitución del CECOPI a las 17.00 horas, él debía dar los datos, Polo lo ha rechazado y ha apuntado que se da la información de los grandes ríos y no de los barrancos porque "no hay tiempo de reacción".