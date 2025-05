El padre también intentó salvarla como pudo: "Se fue la niña, el padre saltó y antes de lanzarse me miró diciéndome con la mirada: ‘Cuídalos’”. Aun así, Verónica logró rescatar con vida a la madre de la joven y a su hermano, pero para ella no es suficiente: “¿Cuántas personas hemos salvado? Siempre nos quedamos con las que no”.