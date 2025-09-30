En la comarca de la Safor se han rebasado los 200 litros por metro cuadrado

La borrasca Gabrielle azota con fuerza Ibiza y Formentera: accesos restringidos, más de 50 rescates e inundaciones

Compartir







Este temporal ha dejado registros de lluvia muy elevados en un corto periodo de tiempo. Según informa Rosemary Alker, en Formentera han caído 200 litros por metro cuadrado en tan solo dos horas. Aunque Valencia se ha llevado la peor parte con más de 350 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas en la provincia.

En la comarca de la Safor se han rebasado los 200 litros por metro cuadrado. Y, si añadimos a lo que está lloviendo hoy, vamos a rebasar fácilmente los 500 litros. Es decir, se han cumplido las previsiones y las lluvias torrenciales seguirán durante la tarde.

Se acerca un veranillo de San Miguel tras el temporal

En los próximos días tendremos sol pero, de momento, para las próximas horas hay que tener mucha precaución porque seguimos muy pendientes del archipiélago balear. A partir de ahora, tendremos predominio de sol en la mayor parte de España y poco a poco irán subiendo las temperaturas con un veranillo de San Miguel.

Este próximo sábado será el día más caluroso de toda la semana. Las temperaturas mínimas seguirán siendo muy suaves, en torno a los 15°C. Pero a medida que vaya pasando el día irán subiendo las temperaturas y las máximas van a rebasar los 30°C en Andalucía, en la región de Murcia y casi llegando a ellos en la capital. Esto no es normal porque lo común en el mes de octubre es rondar los 23°C en Andalucía y no llegar siquiera a ellos en el centro peninsular. Así que toca disfrutar este fin de semana porque tendremos calor y sol.