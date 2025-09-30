En Ibiza ciudad han caído 238 litros por metro cuadrado en 12 horas

La borrasca Gabrielle azota con fuerza Ibiza y Formentera: accesos restringidos, más de 50 rescates e inundaciones

Compartir







IbizaIbiza está tan inundada que no se distingue dónde termina el paseo marítimo y dónde empieza el mar. De hecho, los pasajeros de un ferry no pisan tierra, sino el agua. Hay registros históricos de acumulación de agua en la isla y también en Formentera por la borrasca Gabrielle. Hasta las 18:00 horas de la tarde, en Ibiza ciudad, han caído 238 litros por metro cuadrado en 12 horas, 144 litros en el aeropuerto, según informa Esther Sosa.

La Unidad Militar de Emergencias ya está actuando en Ibiza y se están priorizando los posibles rescates de personas atrapadas en los bajos de las viviendas y también en los vehículos. Durante toda la jornada se han registrado cerca de 200 incidencias, la mayoría de ellas relacionadas con inundaciones.

PUEDE INTERESARTE Noche de caos, rescates y cortes de tráfico en Murcia por las graves inundaciones de la tormenta Gabrielle

Los bomberos trabajan en rescatar a personas atrapadas

Continúa lloviendo en Ibiza y lo ha hecho durante toda la tarde en la ciudad de Ibiza, donde se han llegado a acumular cerca de 300 litros por metro cuadrado, la mayor cifra desde que hay registros. Ya se ha desactivado la alerta roja y ha pasado a naranja, pero sigue preocupando y mucho esas acumulaciones que continúan provocando inundaciones en las carreteras, por lo que todavía se recomienda evitar trayectos innecesarios.

Los Bomberos trabajan ahora en rescatar a personas que se encuentran atrapadas en vehículos y viviendas. Las entradas a la ciudad desde Sant Antoni y Santa Eulària permanecen cerradas, así como la E-10. Ha vuelto a cerrarse la rotonda de Muebles la Fábrica debido a inundaciones y se han registrado interrupciones en el transporte público.

Tres personas heridas tras un derrumbe de rocas en un hotel de Ibiza

Tres personas han resultado heridas de carácter leve tras un derrumbe de rocas sobre dos plantas de un edificio de un hotel en Ibiza por las inundaciones. Según han informado desde el SAMU 061, el suceso ha tenido lugar a las 18.22 horas en la calle Ramón Muntaner 78 de Ibiza. Tras la valoración médica, un herido ha sido evacuado a Clínica Vilàs y los otros dos afectados han sido atendidos y dados de alta en el lugar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Ocho bomberos de Palma se desplazan a Ibiza para ayudar en las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha puesto en valor que "Bomberos de Mallorca, una vez más, siempre que se pide ayuda por parte ya sea de otros servicios de la Península, o, con más motivo, de las islas hermanas, acuden siempre".