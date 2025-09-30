Han llegado a caer hasta 50 litros en una hora, lo que ha desbordado varios torrentes y anegado carreteras

MurciaLas intensas precipitaciones que la borrasca Gabrielle ha dejado en las últimas horas han colapsado algunos municipios de Murcia. En Molina de Segura cayeron hasta 70 litros por metro cuadrado que sirvieron para inundar amplias zonas. Varias personas han tenido que ser rescatadas de sus coches, atrapados en la riada, informan en el vídeo Sara Baos y Mar Magro.

Varios puntos de la comunidad ha sufrido inundaciones en carreteras, campos y garajes. El desbordamiento de pequeños cauces y ramblas que normalmente bajan secas ha generado importantes cortes de tráfico. En solo una hora cayeron hasta 50 litros por metro cuadrado, convirtiendo las calles en auténticos torrentes.

Varios metros de agua en las calles paralizaban la región

Los vecinos de Molina de Segura grababan desde los balcones como el lodo llegaba hasta lo alto de sus coches aparcados en la calle. Imágenes impactantes como las de la riada llevándose por delante a un hombre que intenta cruzar de acera con el agua por la cintura. Las alcantarillas no daban a basto y los coches que trataban de circulan quedaban sepultados, cuando no eran arrastrados.

Este lunes la rutina de muchos murcianos quedaba paralizada por las fuertes lluvias. Era la situación en la localidad Sangonera la Verde, también en San Ginés y en Águilas. En este pueblo los vecinos han pasado la noche en vela. Se temían precisamente el escenario que ha aparecido bajo sus balcones: calles completamente anegadas que no les permiten salir de casa. Y las lluvias tampoco pasaron desapercibidas en la ciudad de Murcia. Parecía que era el mismísimo río Segura el que pasaba por sus calles, completamente anegadas.

Unas lluvias extraordinarias que provocaron que, a lo largo del episodio de tormenta, se hayan llevado a cabo cuatro rescates en varios coches. También la Guardia Civil tuvo que cortar la carretera RM-12 a la altura de Cartagena. Ahora, a los vecinos les toca limpiar los destrozos mientras la alerta naranja por fin desaparece de su zona