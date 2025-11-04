Al bromear con lo vacío que se ve el Senado en su conexión con Alfonso Serrano, éste trata de desmentirlo pero acaba siendo un intento fallido

Risto Mejide, incrédulo ante las explicaciones de Alfonso Serrano por cargar el sueldo de su jefe de gabinete al Ayuntamiento: "Si os parece normal...'

Al conectar con Alfonso Serrano para hablar de la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado en la que han declarado tanto González Amador como Miguel Ángel Rodríguez, el equipo de 'Todo es mentira' bromea con el fondo en el que se encuentra el secretario general de Partido Popular en Madrid.

"Pillamos un día ajetreado, por lo que veo", comenta con ironía Risto Mejide. "Sois la leche, todos los días igual. Estamos en la sala Europa, el plenario está encima y empezamos a las cuatro. Ahora os mando una foto a las cuatro", justifica la ausencia de gente el entrevistado. "Pero no te enfades, hombre. Vamos al lío que tienes prisa que va a empezar a entrar gente en teoría", se ríe el presentador.

Y quien avisa no es traidor pues, al continuar con el programa, Risto Mejide hace un inciso pues Alfonso Serrano cumple con su palabra y manda un video al programa para teóricamente demostrar que, tal y como él aseguraba, a las cuatro el Senado se llenaba de sus trabajadores. "Nos hace ilusión compartirlo con vosotros", afirma el presentador antes de darle play.

"Nos ha enviado un video para, en teoría, demostrar que todos estaban en la otra sala y quiero que veáis el vídeo, por favor", adelanta Risto Mejide. En él se ve a Alfonso Serrano inicialmente advirtiendo, justo antes de mostrar quienes habían acudido al pleno: "Para que luego digas, mira cómo está esto. Lleno, eh".

La mesa de 'Todo es mentira' no puede contener la risa. "¡Está petado! ¡Ahí no caben más sillas, vamos", ironiza su presentador. "¿Cómo estará normalmente para que hoy diga 'Llenazo'? ¿Cómo mandas el vídeo, Serrano? ¿No ves que no hay nadie? ¡No mandes el vídeo", pregunta Luis Fabra. Por si fuera poco, Risto Mejide apunta: "Ha dicho son las 16:05 horas, ya llevan cinco minutos de retraso. No es que esté llegando la gente". Juan Luis, periodista y silla del pueblo en esta ocasión en el programa, comenta: "No ha tenido éxito la convocatoria". "Es de una ingenuidad realmente conmovedora", añade Margallo.