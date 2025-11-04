Durante su comparecencia, Risto Mejide se percata de una gran contradicción en la defensa de Ángel Víctor Torres con la que "alucina"

La tarde del 4 de octubre, después de salir a la luz el contenido completo del nuevo informe de la UCO, Ángel Víctor Torres comparecía para defenderse públicamente.

El equipo de 'Todo es mentira' analiza su discurso y se percata de una contradicción del ministro cuando éste asegura que solo pueden decir que ha mentido aquellas personas que tergiversen sus palabras en las comisiones de investigación.

Una afirmación que ha llamado especialmente la atención de Risto Mejide pues "lo acabamos de escuchar decir en comisión de investigación que no conocía a esa señora", refiriéndose a la directora de Recursos Económicos de Salud, Ana María Pérez.

"Yo de verdad, alucino. Yo entiendo que este señor se puede defender si no ha ido a pisos de personas explotadas sexualmente pero que diga eso si lo acabamos de ver...", denuncia el presentador.

La prueba de la contradicción de Ángel Víctor Torres

Para desmontar los argumentos de Ángel Víctor Torres, 'Todo es mentira' recupera su declaración en la comisión de investigación acompañado del audio que acompaña el informe de la UCO. "Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo ya voy a empezar a dudar de mis propios oídos", afirma Risto Mejide antes de darle play.

En la comisión de investigación del 23 de junio de 2025, la diputada de Coalición Canaria Vidina Espino le preguntaba al ministro si estuvo en contacto con Ana María Pérez, directora de Recursos Económicos de Salud en Canarias, para llevar a cabo las compras que se iban haciendo de material sanitario.

Su respuesta era firme: "No tenía relación con ella. Es más, yo creo que la vi solamente una vez en un acto de inauguración que hicimos de unas instalaciones en Gran Canaria. No tenía relación con ella".

Sin embargo, en el audio recogido por el informe de la UCO, Ángel Víctor Torres informaba el 21 de julio de 2020 a Koldo García: "Llevo desde el viernes y ayer incluso, con el consejero, centrado en este asunto. Hay resistencia de Ana, no a pagar esas facturas, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Yo le he trasladado (a Ana) la excepcionalidad de estas facturas y durante el día de hoy espero tener ya la respuesta. Estoy encima de ello. Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos"".

Ángel Víctor Torres desmiente haber negado su relación con Ana María

El equipo de 'Todo es mentira', presente en la comparecencia, pregunta expresamente si mintió durante la comisión de investigación donde negó su relación del ministro con la directora de Recursos Económicos de Salud.

"En absoluto, yo nunca he dicho que no la conocía", afirma. Una declaración que consigue que Risto Mejide abra los ojos de par en par. "Yo lo que dije es que, de haberla visto personalmente recordaba alguna inauguración, pero por supuesto formaba parte del gobierno de Canarias y yo contacté con ella incluso telefónicamente cuando vimos que esa empresa tenía derecho a cobrar y no se había hecho", asegura mientras el presentador se echa las manos a la cabeza.

Sin embargo, esta no es la única relación que el ministro puede haber desmentido pues, según informa Echenique, también negó conocer a Koldo "prácticamente de nada". "Empiezo a pensar que el primer síntoma del corrupto es la amnesia", señala Risto Mejide.