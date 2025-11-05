Al rey Juan Carlos I no le parece bien ser el único español que no percibe pensión. Por eso, Risto Mejide propone una solución

Risto Mejide no da crédito ante la contradicción de Ángel Víctor Torres sobre Ana María Pérez en su comparecencia: "Yo alucino"

Antes de arrancar el programa del miércoles, Risto Mejide debe adelantar un tema sobre el que más tarde se profundizará en 'Todo es mentira' porque "es el lanzamiento editorial, con permiso del Premio Planeta, más importante del año": las memorias del rey emérito.

El presentador destaca un extracto en el que el monarca asegura que tras 40 años de servicio, es el único español que no cobra una pensión. "Nos hemos quedado todos pensando 'Pobre hombre', que igual no llega a fin de mes. Esto no es Estado de Bienestar mientras todos los españoles no tengamos la cobertura que merecemos", ironiza Risto Mejide.

Sin embargo, el equipo del programa trae la solución: "Desde este momento, las 15:38 horas del miércoles, 5 de noviembre de 2025, vamos a ponerle remedio. Atención, desde ahora iniciamos una recogida de firmas para que el emérito cobre su pensión, que es lo que le toca".

La irónica solución de Risto Mejide a la queja del rey emérito

En 'Todo es mentira', aunque pensaron en un principio en recolectar dinero por la causa, finalmente tomaron la decisión de no hacerlo por un motivo. "El problema es que la gente lo enviaría y sabiendo que el emérito no sabe decir que no, nos lo iba a aceptar", se ríe el presentador.

Con lo cual, el equipo ha decidido pedir en su lugar que envíen a un teléfono de aludidos "con la foto de lo que queráis". "¿Seguro de lo que queráis? Luego lloras", advierte Laila Jiménez. Sin embargo, esto no detiene a Risto Mejide: "Se abren las votaciones".