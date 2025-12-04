El tenso cara a cara entre Risto Mejide y Leopoldo Bernabeu: "No sé con qué legitimidad entras al programa con esas formas"
Risto Mejide, enfadado con la respuesta de Leopoldo en 'TEM': "Lo que estás haciendo es ser el portavoz y activista de Koldo García"
El confidente del exasesor de José Luis Ábalos tras su ingreso en prisión: "Koldo García tiene pruebas suficientes para tumbar a Pedro Sánchez"
Después de la intervención de Leopoldo Bernabeu el pasado viernes en 'Todo es mentira', Risto Mejide ha conectado con él tras molestarse con sus palabras hacia el programa y hacia él mismo.
En primer lugar, el director de 'Leo Radio' explica que "doy la cara y déjame decirle dos cosas a tu compañera. Mi emisora no es Radio Benidorm, eso ya existe desde hace muchos años, la mía es Leo Radio. Y segundo, yo el viernes no actué contra ti, yo contesté al señor que te sustituía. Yo no estoy para polémicas, creo que Chicote dijo una cosa y pregúntame porque quiero responder a este periodista que admiro, pero las cosas que están pasando, están pasando"
Además, el periodista comenta que "yo tengo informaciones que me están llegando porque me ha tocado a mí y estoy encantado de dároslas y estaré encantado de seguir haciéndolo"- Ante esto, Risto Mejide responde que "nosotros estamos buscando toda la información que salga, pero hay cosas que no puedo admitir. Yo estaba en mi casa viendo el programa y tú lanzaste algunas aseveraciones al programa que yo no puedo pasar por alto al margen de que seamos compañeros".
Asimismo, el presentador cita las palabras textuales del periodista: "Lo que no podemos aceptar es que haya gente que nos acuse de cosas que no son ciertas. Empiezo por mí, pero puedes meterte conmigo cuando quieras. ¿Por qué le dijiste a Pablo 'me llevo mejor contigo que con Risto, contigo sigo aguanto y Risto tiene tela. Me hizo entrar cinco minutos para hablar dos' ¿Yo te he tratado mal en algún momento? ¿Te he hecho algún desprecio, Leopoldo?
Ante esto, Bernabeu comienza preguntando si le deja responder o si le va a interrumpir, a lo que el presentador completamente molesto responde: "Te voy a interrumpir si no respondes a las preguntas". Leopoldo explica que "punto primero, en lo que tú acabas de leer no considero que te haya faltado el más mínimo respeto. Tu compañero me preguntó y le contesté a todo lo que me dijo. No aprecio yo, para nada y lo digo con absoluta sinceridad, que te haya faltado".
De nuevo recuerda sus palabras: "No sé si le dije me llevo mejor o peor que contigo. Sé que Pablo fue portero como Koldo fíjate. A veces choca que una persona que ha ejercido la misma posición luego lo critique, pero bueno eso es otro tema".
Leopoldo continúa dando explicaciones sobre lo ocurrido en 'TEM': "Digo que me llevo mejor con él que contigo es porque la única vez que hablamos lo que digo en esa frase es lo que pasó. Me disteis 10 minutos para entrar, ojo agradecido, pero de esos, sólo 5 para sacar mi pasado de si yo fui denunciado y los otros 5 para hablar de Benidorm. No tratamos el tema para el que me llamasteis, quizá estoy un poco desfasado. Me dedico a otro periodismo, más calmado en el que las cosas se pueden analizar y donde nos escuchamos unos a otros. No reconozco haberte faltado el respeto".
La respuesta de Risto Mejide: "No sé que te hace gracia"
Tras escucharle, el presentador se dirige al periodista para responderle: "Leopoldo insisto, no sé en qué momento me metí contigo cuando te hice la entrevista. Dices que utilicé cinco minutos para meterme contigo y cinco con Benidorm; y ni lo uno ni lo otro. Has mentido en las dos cosas. Más que el contenido es el continente, creo que todos te hemos tratado bien como para que trates así al programa". Mientras finaliza sus palabras, Bernabeu le interrumpía y Mejide le pide que no lo haga ya que él quería tratar la cuestión "sosegada y calmada".
Ante estas palabras, el director de 'Leo Radio' echa a reir y le dice "adelante, adelante". Las risas por parte del periodista enfadan encarecidamente al presentador: "No sé que te hace gracia, a mi no me hace ni puñetera gracia", a lo que sin dudarlo Leopoldo se pronuncia: "¿Ahora no te hace gracia a ti? Que curioso, pues ahora me aguantas tú ¿Esto qué es? ¿Aquí el único que tiene que aguantar las risas soy yo? Tú me llamas para que te pase información de Koldo y no te cobro nada, ni a ti, ni a nadie. He venido corriendo a casa porque querías hablar conmigo y ahora no soy yo el que te puede gastar una broma porque te ofendes".
"Risto por favor, que ya tienes años en televisión. Haz el favor de comportarte con una mínima profesionalidad", a lo que Mejide muy molesto comenta: "No voy a recibir lecciones y menos de ti. Leopoldo no sé en que momento te has creído con la legitimidad de entrar en este programa para hacerlo con ese tono y esa manera. Lo que sí te digo es que con nosotros te has equivocado y mucho".
Sin embargo, tras ver las imágenes de su intervención, el director de 'Leo Radio' cometa que "de todo el vídeo que habéis puesto de mi intervención, no cambio ni una coma. No he mentido en nada y tengo el placer de entrar en tu programa cuando tú lo consideres. Fue tu compañera la que se metió con Benidorm y tú eres el que dirige el programa, en él los colaboradores es competencia tuya por ser el director.
Risto le responde: "Nadie se ha metido contigo, se te ha preguntado por tus condenas", a lo que Leopoldo le comenta que él también tiene varias condenas, sin embargo asegura que "no me voy a poner a tu nivel". De nuevo Risto continúa en el hilo de la conversación: "Tengo en una lista todas, Leopoldo. El problema aquí a parte de las formas...", interrumpe el director para añadir: "Qué gracioso eres tío, eres un tipo gracioso de verdad. O sea el problema son ¿mis formas? De verdad, Risto ¿Estas de broma?".
Por último, el presentador finaliza la conversación: "Vas de periodista riguroso y lo que estás haciendo es ser el portavoz y activista de Koldo García. Tú has dicho en otra cadena 'mi objetivo es encontrar pruebas para derrocar este gobierno obsceno que tenemos en España. Si eso para ti es periodismo..."