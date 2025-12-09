El entrevistado señala las nefastas condiciones en las que trabajan los médicos y que afectan a la atención al paciente, motivo por el que convocan la huelga

En 'Todo es mentira' no dejan pasar un tema de actualidad muy importante que nos afecta a todos: el inicio de la huelga de los médicos en España para protestar contra el Estatuto del Ministerio de Sanidad. Durará cuatro días consecutivos y coincide con el pleno ascenso de la epidemia de la gripe, aunque no afectará a los servicios mínimos de urgencias y otras actividades médicas esenciales.

En el programa reciben a Víctor Pedrera, secretario general de CESM, para saber de primera mano la importancia de la denuncia de las condiciones de los médicos de nuestros país que afecta, directamente, en la atención sanitaria de los pacientes.

Los reclamos y peticiones de los facultativos

Siendo la tercera ocasión en la que los médicos se ponen en huelga, los sanitarios denuncian que no ha habido no solo ninguna mejora desde entonces, sino que han empeorado. Prueba de ello es que "cada vez tenemos más problemas para encontrar médicos que estén dispuestos a trabajar en la Sanidad Pública", señala el entrevistado.

Sin embargo, esta situación se justifica "recalcando la falacia" desde hace varios años ya de que faltan médicos cuando "es el primer país del mundo el número de facultades por habitantes" superando a Corea del Sur, afirma. Consecuentemente, esa falta de médicos se traduce en que "las condiciones laborales en absoluto son atractivos para el colectivo".

De hecho, no han conseguido llegar nunca a ningún acuerdo con el Ministerio pues el Estatuto marco que se pretende reformar es un estatuto que regula las condiciones laborales de todos los trabajadores de la Sanidad Pública. No obstante, "nadie en la Sanidad Pública, excepto el colectivo médico, tiene las condiciones laborales que tenemos nosotros" con "desventajas en la jornada laboral, con la movilidad forzosa...".

"Pedimos un Estatuto propio porque queremos ser nosotros directamente los interlocutores con la Administración porque los resultados que hemos visto en estos últimos 20 años lo único que han llevado ha sido a que las condiciones laborales de los médicos se hayan ido deteriorando de forma progresiva", explica.

En qué afecta a los pacientes la falta de médicos

La falta de médicos en la Sanidad Pública a causa de las condiciones de los sanitarios se traduce en "una lista de espera creciente, en retrasos en la atención y en problemas de no poder dar el servicio que la Administración promete".

"Los recursos están muy por debajo de los mínimos requeridos para que se pueda trabajar en condiciones", apunta Víctor Pedrera. Esto da lugar a situaciones como la que ocurre en Ceuta donde, según señala el secretario general de CESM, "con cuatro médicos se pretende dar asistencia las 24 horas del día, los 30 días del mes". Algo que a priori parece inviable pero que se está llevando a cabo de una única forma: "Poniendo al médico a trabajar entre 70 y 90 horas a la semana". Algo que el entrevistado califica de "inadmisible": "Estamos sometidos a un régimen laboral del siglo XIX, ya en pleno siglo XXI".

Las duras jornadas laborables de los facultativos

Las jornadas laborales en la Sanidad Pública en España pueden ser de 35 horas semanales en algunas comunidades y en otras de 37,5. Sin embargo, para aumentar el servicio y mantener la continuidad de la asistencia se consigue "mediante una trampa" que afecta directamente a los médicos: "las guardias médicas".

"Es un problema que nos afecta a todos, a los ciudadanos, a los profesionales que nos quedamos en el sistema público y, en definitiva, que deteriora la calidad asistencial", apunta.

¿Tienen esperanza en llegar a un acuerdo?

"Sería lo deseable, pero depende de la Administración y del Ministerio de Sanidad en concreto", confiesa el entrevistado. Para ello, "deben de entender que esto no es una rabieta que hemos pillado los médicos" y, por tanto, "que es una necesidad imperiosa" que de no ser escuchada podría dejar al sistema sanitario se quedaría "sin el baluarte principal de la medicina": "Recuerden que sin médicos, no hay medicina".