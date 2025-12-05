Lara Guerra 05 DIC 2025 - 20:20h.

José García, codirector del diario Eurovisión-Spain, desvela todos los detalles de la salida de España del festival

Serafín Zubiri manifiesta su cansancio ante el "trapicheo geopolítico" de Eurovisión tras la salida de España: "Había que tomar cartas en el asunto"

José García, codirector del diario Eurovisión-Spain, comparece en el directo de 'Todo es mentira' tras la retirada de España en el festival de cara al 2026 por la permanencia de Israel. Países como Irlanda, Países Bajos y Eslovenia tampoco participarán por el mismo motivo.

En primer lugar, José García explica el por qué del rechazo de Rusia para participar: "La normativa de Eurovisión es clara y con Rusia se aplicó desde la Unión Europea. Un país que invade a otro país es expulsado en la competición. La UER como órgano que lo gestiona, tiene la capacidad suficiente para que cualquier país sea expulsado si vulnera las normas".

Asimismo, el codirector detalla que "ahora bien, excepto Israel, que lleva varios años haciendo trampas en Eurovisión los últimos dos años con el permiso de la UER. Habrá que preguntarse por qué ocurre esto". En este momento, el presentador no duda en preguntarle su opinión y responde que "el principal financiador o compañía es Israelí, y luego es indiscutible el poder y las artes de la diplomacia".

José García: "El gobierno de Israel ha reconocido que ha hecho lobby para permanecer en el concurso"

Por otro lado, García asegura que "ayer el gobierno reconocía que estaba haciendo el lobby con las diferentes televisiones para que la votación de ayer le fuera favorable y que votaran por su permanencia. Es curioso también por qué países como Italia, Reino Unido o Francia, que son también del Big Five no se han posicionado en esta crisis histórica. Nunca antes había ocurrido algo así. Esto afecta a la reputación de Eurovisión, a la credibilidad y a la marca, y ellos son socios. Por ello, España aquí si tiene poder ejecutivo para no blanquear un genocidio y para intentar que no se hagan trampas"

El codirector detalla también las opiniones de los eurofans sobre la salida de España: "La decisión ha sido coherente y los seguidores del festival están muy a favor de la decisión de España porque son conscientes de como Israel usa el festival para un blanqueo. Ellos destinaron los fondos públicos para ganar el televoto el año pasado y tener el relato de que les quieren y de que no es tan malo matar a 70.000 palestinos"

Sobre los pagos de España en el Big Five, José García asegura que "cuando quiera volver va a poder hacerlo como Big Five. La UER es consciente de la crisis, de hecho ayer el director ya dijo que esperaba que los países que no participaban en Eurovisión volvieran el año que viene. España volvería cuando considere que las condiciones son oportunas y no afectaría, ni económicamente, salvo que nos ahorremos esa tasa por participar".