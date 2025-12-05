El exrepresentante de España en Eurovisión opina sobre la decisión de no participar y sobre la gestión del Festival con respecto a Israel

Serafín Zubiri representó a España hasta en dos ocasiones, en 1992 y en el 2000, en el Festival de la Canción. Ahora interviene en 'Todo es mentira' para opinar sobre la noticia que está en boca de todos: la tajante decisión de no participar este año en Eurovisión.

Serafín Zubiri, de acuerdo con la decisión de no participar en Eurovisión

"A mi me parece perfecta la decisión que ha tomado Televisión Española. La respaldo totalmente. Ya es hora de que dejemos de mirar hacia otro lado, que tomemos cartas en el asunto y nos posicionemos claramente ante un genocidio que no se justifica por nada", opina tajante el cantante.

De hecho, tiene la fiel creencia de que el año que viene tampoco participarán pues es muy probable que Israel gane este año el Festival de la Canción: "Y si no, tiempo al tiempo porque está claro que ellos lo controlan absolutamente todo y esa es la razón por la que la UER en ningún momento se ha planteado la decisión de prescindir de ellos".

Además, considera que Eurovisión "se ha desvirtuado tanto desde el punto de vista artístico" pues ya no importan las canciones, "solo el trapicheo geopolítico". "Siempre ha habido un reflejo político, pero no tan descarado como ahora. Priman única y exclusivamente intereses económicos. Es un gran negocio Eurovisión que en este momento lo controla Israel", añade. Por lo que, por su parte, lo tiene claro: "Desde luego no voy a hacer nada para verlo por internet, ni por ningún otro medio".