La secretaria general de AMYTS asegura que es más común de lo que se sabe la reutilización correcta de material sanitario de un solo uso

Mónica García, ministra de Sanidad, sobre el caso del Hospital de Torrejón: "No es un fallo del sistema, es el sistema privatizador del Partido Popular"

Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS y cirujana general que ha estado en contacto con trabajadores y extrabajadores del Hospital de Torrejón de Ardoz, interviene en el programa para hablar sobre la polémica que rodea al centro.

"Tenemos pistas desde que se inició esta forma de gestión en la Comunidad de Madrid", confiesa la sanitaria. Y es que hay tres hospitales más que siguen esta forma de gestión donde, tanto lo sanitario como no, está gestionado de forma privada. Se supone que este tipo de sistema sigue la máxima del dinero sigue al paciente, "una teoría muy bonita que luego no se ha llegado a poner realmente en práctica porque al final influye en que puedan darse, como en este caso, una mala gestión, abusos o se priorice el ánimo de lucro sobre la asistencia a los pacientes".

Sin embargo, lo que le parece "más grave" de estas informaciones es "la selección de esos pacientes". Hay que tener en cuenta que parte de sus ganancias vienen de atraer pacientes de otras áreas de la Comunidad de Madrid por lo que, en el audio del CEO, se escucha cómo acaban priorizando gente beneficiosa, es decir, aquellas personas cuyas intervenciones fueran menos costosas. "Es realmente preocupante y debería estar supervisado por organismos", señala.

Desde AMYTS, tienen la intuición de que la supervisión actual "se ha ido relajando y haciendo cada vez más laxa y ahora mismo es muy difícil saber quién hace esta supervisión y que sean transparentes, públicos y conocidos los ítems de comparación de esta forma de gestión respecto a los gestión directa o pública".

La reutilización de material sanitario de un solo uso, más común de lo que pensamos

Los sanitarios llevan tiempo denunciando mucho tiempo las penosas condiciones en las que tienen que realizar su trabajo. Sin embargo, ha salido a la luz una noticia en la que se asegura que los gestores del Hospital de Torrejón de Ardoz daba instrucciones de reutilizar los productos sanitarios de un solo uso para incrementar los beneficios gracias a las denuncias en el canal interno de los empleados que fueron despedidos. Una de las más escandalosas es que se les pedía esterilizar los catéteres de un solo uso hasta en 10 ocasiones.

Y es que, cuando los sanitarios denuncian una mala praxis en el hospital, "estas personas son purgadas". "Hay un ajuste de cuentas dentro del grupo Ribera Salud, eso no se nos escapa a nadie. Pero en estos modelos privados, el médico o quien protesta se le enseña la puerta incluso a través de despidos improcedentes". Aprovecha para romper una lanza a favor de sus compañeros del Hospital de Torrejón de Ardoz porque "lo están pasando muy mal": "Quiero señalar especialmente a los médicos y facultativos que, al tener la responsabilidad última sobre los pacientes, son los que se tienen que enfrentar, bien como jefes por no seguir esas órdenes, o bien por facultativos porque tengan jefes que sí que las siguen".

Además, hace un llamamiento a la calma para que los pacientes no entren en pánico: "No me gustaría alarmar a los pacientes. Esto significa que hay cambios en tiempos de espera pero no creo, ni quiero creer, que haya habido una mala atención en este Hospital. Lo que sí es verdad que las cosas se podrían hacer peor".

Sobre la reutilización de material, asegura como cirujana con una broma que lo de que se caiga el bisturí al suelo dos segundos "no funciona". Pero dejando las risas a parte, comenta que "en el material fungible hay cosas muy, muy caras". Por lo que confiesa que "a veces se transgreden las indicaciones de los fabricantes" con ciertos materiales como los bisturís eléctricos los cuales "admiten una buena esterilización" o "una esterilización que sea segura".

"Las cosas no son tan claras, ni tan oscuras como las pintan", añade. No obstante, "a nosotros en AMYTS no nos ha sorprendido porque es algo que llevamos siguiendo y denunciando desde hace muchos años".

En cuanto a la reutilización de los catéteres, la normativa europea obliga a llevarlos a una empresa externa localizada en Alemania para que los reacondicione para poder volver a ser utilizados. "Si esto ha sido así, está muy mal hecho", afirma pues asegura no tener el nivel técnico adecuado para poder opinar sobre este caso específico.

"Sí que es verdad que hay algunas ocasiones en que materiales fungibles de un teórico uso se le alarga el uso un poquito. Sucede en muchas especialidades y en muchos otros hospitales" añade. Eso sí, lo que debe primar es la seguridad del paciente, apunta. "Es decir, mientras que esto se haga con seguridad para el paciente, está bien hecho. Si esto supone algún tipo de disminución de la atención al paciente es indefendible y no se puede hacer", explica.