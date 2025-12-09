Un argumento de la condena a Álvaro Ortiz sirve de apoyo a Laila Jiménez para ver incongruente el cese de Antonio Hernández como medida ante el caso Salazar

La secretaria general de Igualdad en el PSCM, sobre el caso Salazar: "Queremos que todas las mujeres del partido se sientan protegidas"

Pedro Sánchez dijo que iba a asumir la responsabilidad en primera persona tras salir a la luz el caso Salazar, algo que considera "muy cachondo" Risto Mejide teniendo en cuenta cuál ha sido finalmente la medida que ha tomado el partido.

Y es que el Consejo de Ministros ha cesado este 9 de diciembre a Antonio Hernández de su cargo como director del departamento de Coordinación Política en el gabinete de la Presidencia del Gobierno por encubrir presuntamente a Paco Salazar.

Aunque algunos como el analista político Xavier Domínguez opinan en 'Todo es mentira' que el Presidente "está haciendo lo que toca" pues "cada vez que piden una cabeza, la da", "ejerce el poder como pocos" y, dentro de "lo miserable que es la política" está asumiendo la responsabilidad que dijo asumir, Laila Jiménez se posiciona en contra y para argumentar su postura, se apoya en la sentencia al fiscal general del Estado.

Laila Jiménez señala una incongruencia

Uno de los argumentos por los que ha sido condenado Álvaro Ortiz es porque él en su función de fiscal general o alguien de su entorno ha filtrado la información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, entendiendo que él carga con la máxima responsabilidad de sus subordinados si fueran éstos los autores de la filtración.

Haciendo alusión a la sentencia, Laila Jiménez señala que "por esta misma regla de tres", Pedro Sánchez debería cargar con la responsabilidad del caso Salazar pues "el máximo responsable es el jefe del partido": "También se tendría que aplicar aquí". "Buen punto, Laila. Me ha gustado", afirma Risto Mejide.