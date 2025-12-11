Pilar Rahola espera su turno hasta que decide llamar la atención del equipo con una irónica frase que provoca la carcajada

Pilar Rahola revela el episodio de acoso que sufrió de un diputado tras las denuncias a Paco Salazar: "Salía mucho en la prensa"

El programa de 'Todo es mentira' arranca hablando sobre la noticia de la semana: la inesperada detención de Leire Díez.

Los posibles casos de corrupción que esconde la detención son comentados por los colaboradores hasta que Pilar Rahola, presente en la mesa, trata de pedir paso educadamente: "Perdonad".

Sin embargo, como nadie responde, se ve en la obligación de llamar su atención de otra forma: "¿Hola? Estoy aquí. Me han maquillado". Una irónica manera de pedir paso que provoca la risa de su presentador, quien no ha perdido la oportunidad de comentarlo.

Risto Mejide reacciona a la irónica forma de pedir paso de Pilar Rahola

Risto Mejide hace un inciso: "Es la primera vez que una colaboradora se da paso a sí misma diciendo 'Oye, que me han maquillado' en 1.700 programas". Solo por ello, el presentador le da paso entre risas: "No queremos hacerte perder más el tiempo".

"Esto está absolutamente podrido. Lo que pienso es en qué están pensado los trabajadores de todo esto. Llevamos años y años de corrupción sistémica de los partidos políticos y de los gobernantes, desde las Gurtells y los ERE y acabando ahora en esto. Es un festival permanente de corrupción sistémica que lo que hace es crear pura antipolítica", critica tajante la periodista.

Por eso, considera que quien tiene la responsabilidad primera es quien hace el ejercicio público porque "es quien tiene que hacer de defensor, de filtro y de controlador", señala. Es en este momento cuando Risto Mejide le interrumpe para dar paso a una última hora al puro estilo Pilar Rahola: "Perdóname, a mí también me han maquillado".